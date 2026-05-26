7 Kuliner Sate taichan Paling Lezat di Surabaya dengan Sambal Juara yang Bikin Ketagihan Parah

Rekomendasi kuliner sate taichan paling lezat di Surabaya / foto : Magnific/ tyasindayanti
JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner sate taichan yang menghadirkan cita rasa lezat dengan berbagai varian unik yang menggugah selera.
Dari sate taichan dengan bumbu khas Jepang hingga varian taichan mozzarella yang sangat kekinian, kuliner sate taichan di Surabaya terus berkembang dan semakin diminati.
Setiap kedai sate taichan di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari paket setengah kuintal untuk makan ramai-ramai hingga varian bakso bakar taichan yang tidak biasa.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Swara pada Selasa (26/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner sate taichan paling lezat di Surabaya.
1. Warung Wakaka
Berlokasi di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 84, Manyar Sabrangan, warung yang buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 23.00 ini menawarkan sate taichan dengan rasa gurih, asin, manis, dan sambal pedas yang sangat khas.
Tersedia paket satu lusin seharga Rp25.000 hingga paket setengah kuintal berisi 50 tusuk seharga Rp100.000, sangat cocok untuk makan bersama rombongan.
2. Sataichan
Berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 56, Sukolilo, kedai dengan suasana yang nyaman ini menawarkan berbagai pilihan sate taichan yang sangat beragam dengan harga sangat terjangkau.
Menu yang tersedia antara lain taichan daging ayam, taichan kulit ayam, dan taichan telur puyuh, dengan menu favorit taichan kulit ayam yang gurih dan lezat, harga Rp15.000 per porsi.
