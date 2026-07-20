Resep Sate Taichan Ala Devina Hermawan, Dijamin 100% Gurih yang Nampol!

Ilustrasi sate taichan.
JawaPos.com - Menyantap sate dengan sensasi pedas, gurih, dan sedikit asam dari perasan jeruk limau selalu menjadi pengalaman yang menggugah selera.
Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Pedasnya Pas! Resep Sate Taichan: 100% Gurih Nampol Kesukaan Suami, yang memandu Anda membuat sate taichan lengkap dengan sambal pedasnya sendiri di rumah.
Resep ini cocok bagi siapa saja yang menyukai sate tanpa bumbu kacang, namun tetap memiliki rasa yang tajam, pedas, dan menggigit.
Daging ayam yang juicy berpadu dengan sate kulit yang renyah, serta sambal taichan pedas segar, menghadirkan cita rasa autentik yang bisa dinikmati bersama keluarga atau teman.
Bahan-Bahan Sate Taichan (untuk 50-60 tusuk)
Bahan sate kulit:
· 250 gr kulit ayam
· 500 ml air
· 1 sdt garam
· 1/8 sdt merica
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