Resep Daging Oseng Bawang Kecap Bisa Jadi Menu Andalan Keluarga

Potret daging oseng bawang kecap yang empuk, gurih, dan wangi. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Kalau di rumah ada stok daging sapi dan bingung mau diolah jadi apa, Daging Oseng Bawang Kecap ala @hendrikpyong ini wajib banget dicoba.
Rasanya gurih manis, aromanya wangi bawang, dan yang paling penting: dagingnya empuk banget. Nggak berlebihan kalau menu ini disebut mirip masakan resto Chinese.
Dalam caption Instagram-nya, @hendrikpyong menulis: “Cobain deh klo ada daging dirumah, dimasak oseng bawang kecap gini, enak lhoo kayak di resto2 Chinese. Dagingnya empuk ketemu bumbunya yang gurih wangi.”
Bahan Daging Oseng Bawang Kecap
Bahan Marinasi Daging
350 gram daging sapi (lulur dalam atau tenderloin)
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
1 sdm minyak wijen
½ sdt baking soda
5 sdt tepung maizena
50 gram air
Teknik marinasi dengan baking soda dan maizena ini jadi kunci utama agar tekstur daging tetap juicy dan empuk saat dimasak.
Bahan Saus
1 sdm saus tiram
2 sdm kecap manis
2 sdm kecap asin
1 sdt kaldu jamur
1 sdt lada putih
1 sdt gula
100 gram air
Perpaduan kecap manis dan kecap asin menghasilkan rasa gurih-manis khas masakan Chinese food.
Bahan Tumisan
1 buah bawang bombay, iris
2 buah cabai merah besar, iris serong
5 siung bawang putih, cincang
5 siung bawang merah, iris
Daun bawang secukupnya
Cara Membuat Daging Oseng Bawang Kecap
Marinasi daging
1. Campurkan daging sapi dengan garam, lada hitam, minyak wijen, baking soda, tepung maizena, dan air. Aduk rata lalu diamkan selama 15-30 menit agar bumbu meresap dan daging lebih empuk.
2. Siapkan saus
Campur semua bahan saus dalam satu wadah, aduk hingga tercampur rata, lalu sisihkan.
3. Masak daging
Panaskan sedikit minyak, masak daging hingga berubah warna dan matang. Angkat dan tiriskan agar tidak terlalu berminyak.
4. Tumis bumbu aromatik
Tumis bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan cabai merah hingga harum dan sedikit layu.
5. Masukkan saus
Tuangkan saus ke dalam tumisan, masak hingga saus mendidih dan sedikit mengental.
6. Masukkan daging
Masukkan kembali daging ke dalam wajan, aduk cepat hingga saus melapisi seluruh daging secara merata.
7. Finishing
Tambahkan irisan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.
Tips Agar Daging Lebih Empuk dan Tidak Alot
- Gunakan bagian lulur dalam atau tenderloin
- Jangan memasak daging terlalu lama agar tidak kering
- Masak dengan api besar dan waktu singkat untuk hasil ala resto
Daging Oseng Bawang Kecap ala @hendrikpyong ini cocok banget dijadikan menu andalan di rumah. Prosesnya simpel, bahannya mudah ditemukan, tapi rasanya naik kelas seperti masakan resto Chinese.
Paling nikmat disantap langsung atau dipadukan dengan nasi putih hangat. Dijamin mantep pol!
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