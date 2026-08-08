Resep Cube Macaroni Goreng, Camilan Renyah Berprotein untuk Anak dan Keluarga

JawaPos.com - Camilan goreng selalu punya tempat spesial di hati banyak orang, terutama anak-anak. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam bikin susah berhenti ngemil.

Salah satu ide camilan rumahan yang belakangan ini ramai dicoba adalah cube macaroni goreng, olahan makaroni berbentuk kotak yang praktis, gurih, dan bisa jadi alternatif jajanan anak di rumah.

Seperti yang dibagikan dalam unggahan Instagram @machelwie, camilan ini terinspirasi dari kebiasaan anak-anak yang gemar ngemil.

Dalam keterangannya, ia menuliskan bahwa membuat camilan sendiri jauh lebih menenangkan karena kita bisa memastikan bahan yang digunakan benar-benar aman dan bernutrisi.

“Kalau bikin sendiri kita bisa tahu proteinnya real meat apa nggak dan pastinya tanpa pengawet,” tulisnya, dikutip dari unggahan Instagram @machelwie.

Selain mudah dibuat, cube macaroni goreng juga fleksibel. Kamu bisa menyesuaikan isian sesuai selera, terutama sumber protein hewani yang digunakan, sehingga camilan ini bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga bernilai gizi.

Berbeda dengan jajanan gorengan di luar, cube macaroni goreng buatan sendiri memungkinkan kita mengontrol kualitas bahan. Makaroni sebagai sumber karbohidrat dipadukan dengan protein hewani seperti ayam dan daging olahan, lalu dimasak dengan susu untuk menciptakan rasa gurih alami.

Tekstur cube macaroni goreng juga jadi keunggulan. Bagian luar yang dilapisi tepung roti menghasilkan sensasi crispy, sementara bagian dalamnya lembut dan creamy. Bentuk kotaknya pun memudahkan anak-anak menggenggam tanpa takut berantakan.

Bahan-bahan Cube Macaroni Goreng

Bahan utama:

1 bungkus kecil makaroni elbow

Daging olahan cincang secukupnya

Dada ayam, direbus lalu dicincang

1/4 buah bawang bombay, dicincang

2 siung bawang putih, dicincang

1½ sdm tepung terigu

2 sdm tepung roti

300 ml susu cair

2 sdm bubuk bawang

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Lada putih secukupnya