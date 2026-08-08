Resep Tumis Kangkung Sambal Teri, Menu Rumahan Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu rumahan yang sederhana tetapi selalu berhasil menggugah selera, Tumis Kangkung Sambal Teri bisa menjadi pilihan terbaik.

Perpaduan kangkung yang segar dengan teri goreng yang gurih menghasilkan lauk sederhana yang nikmat disantap bersama nasi hangat.

Dilansir dari Instagram @jennidish, resep ini menggunakan sambal bawang dengan cabai keriting dan cabai rawit yang memberikan rasa pedas gurih. Ditambah saus tiram sebagai pelengkap, hidangan ini semakin kaya rasa dan cocok menjadi menu hemat untuk sehari-hari.

Kangkung memiliki tekstur yang renyah ketika dimasak dengan waktu yang tepat. Dipadukan dengan teri goreng yang gurih dan sambal pedas, setiap suapan terasa semakin nikmat.

Selain mudah dibuat, menu ini juga menggunakan bahan yang sederhana sehingga cocok dijadikan lauk andalan saat ingin memasak cepat tanpa mengurangi cita rasa.

Bahan-Bahan

Teri goreng secukupnya

2 ikat kangkung, siangi dan cuci bersih

Bumbu

4-5 buah cabai keriting

5-8 buah cabai rawit (sesuai selera)

4 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 sdm saus tiram

Gula secukupnya

Merica bubuk secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Sedikit air

Minyak secukupnya untuk menumis

Cara Membuat Tumis Kangkung Sambal Teri

1. Siapkan Bumbu

Haluskan atau iris cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih sesuai selera.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bumbu hingga harum dan matang.

3. Tambahkan Bumbu Pelengkap

Masukkan saus tiram, gula, merica, kaldu bubuk, dan sedikit air.

Aduk hingga bumbu tercampur rata.

4. Masukkan Kangkung

Masukkan kangkung ke dalam tumisan.

Aduk cepat menggunakan api besar hingga kangkung mulai layu tetapi masih berwarna hijau segar.

5. Tambahkan Teri

Masukkan teri goreng.

Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan api besar saat menumis kangkung agar matang dengan cepat dan tetap renyah. Hindari memasak terlalu lama karena kangkung akan mengeluarkan banyak air dan teksturnya menjadi terlalu lembek.