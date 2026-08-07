Resep Garlic Soy Chicken with Bell Pepper, Olahan Paha Ayam Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi

Potret garlic soy chicken with bell pepper yang gurih, manis, juicy. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)



JawaPos.com - Bingung mengolah paha ayam agar tidak itu-itu saja? Garlic Soy Chicken with Bell Pepper bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, tetapi tetap memiliki cita rasa istimewa.

Perpaduan ayam yang dimarinasi dengan bawang putih, kemudian dipadukan saus kecap asin dan paprika menghasilkan hidangan gurih, manis, serta aroma smokey yang menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan paha ayam tanpa tulang yang dimarinasi cukup lama agar bumbu meresap hingga ke dalam. Ditambah paprika dan bawang bombai yang manis alami, menu ini cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

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Paha ayam memiliki tekstur yang lebih juicy dibandingkan dada ayam sehingga tetap lembut meski dimasak hingga kecokelatan. Paha ayam memiliki tekstur yang lebih juicy dibandingkan dada ayam sehingga tetap lembut meski dimasak hingga kecokelatan.

Marinasi bawang putih membuat ayam semakin gurih, sedangkan saus kecap asin dan saus tiram memberikan rasa umami yang kaya.



Paprika menambahkan rasa manis alami sekaligus warna yang cantik. Jika tidak tersedia, Anda juga bisa menggantinya dengan cabai sesuai selera.



Bahan-Bahan

Bahan Marinasi

4 paha ayam boneless, potong memanjang

1 sdm bawang putih bubuk

3 siung bawang putih, parut

½ sdt lada bubuk

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur



Bahan Tumisan

1 buah paprika merah, iris

1 buah bawang bombai, iris

Sedikit minyak

Daun bawang secukupnya, iris



Bahan Saus

1 sdm kecap asin pekat

½ sdm saus tiram

½ sdm gula pasir

50 ml air



Pelengkap

Biji wijen sangrai (opsional)



Cara Membuat Garlic Soy Chicken with Bell Pepper

1. Marinasi Ayam

Campurkan paha ayam dengan bawang putih bubuk, bawang putih parut, lada, garam, dan kaldu jamur.

Aduk hingga rata, lalu marinasi minimal 1 jam atau semalaman di dalam kulkas agar bumbu lebih meresap.

2. Pan Fry Ayam

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Masak ayam hingga kedua sisinya berwarna kecokelatan dan muncul sedikit kerak.

Angkat, lalu sisihkan.

3. Tumis Sayuran

Gunakan wajan yang sama.

Tumis bawang bombai dan paprika hingga layu tetapi masih sedikit renyah.

4. Masukkan Ayam

Masukkan ayam yang telah dimasak kembali ke dalam wajan.

Aduk bersama tumisan sayuran.

5. Tambahkan Saus

Campurkan kecap asin, saus tiram, gula, dan air.

Tuangkan ke dalam wajan, lalu masak hingga saus menyusut dan melapisi ayam.

Biarkan sesaat hingga muncul aroma sedikit smokey sebelum diaduk kembali.

6. Penyelesaian

Masukkan irisan daun bawang.

Aduk sebentar, lalu angkat.

Sajikan dengan taburan wijen sangrai jika suka.



Gunakan paha ayam tanpa tulang karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering. Marinasi lebih lama agar bumbu benar-benar meresap.

Saat memasak, gunakan api sedang agar ayam matang merata sekaligus menghasilkan permukaan yang kecokelatan tanpa mudah gosong.



Garlic Soy Chicken paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Anda juga bisa menambahkan brokoli, buncis, atau jamur ke dalam tumisan agar hidangan semakin lengkap. Jika menyukai rasa pedas, ganti paprika dengan cabai merah atau tambahkan irisan cabai rawit saat menumis.



Garlic Soy Chicken with Bell Pepper merupakan menu sederhana yang mampu menghadirkan cita rasa ala restoran di rumah.

Ayam yang juicy, saus gurih manis yang meresap, serta aroma bawang putih yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu andalan keluarga.