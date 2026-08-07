Resep Sambal Goreng Balado Udang Buncis, Lauk Pedas Gurih yang Praktis dan Bikin Ketagihan

Potret sambal goreng balado udang buncis yang pedas, gurih, dan praktis. (Sumber: instagram.com/@siva_justine)



JawaPos.com - Sedang mencari lauk sederhana yang cepat dibuat tetapi tetap kaya rasa? Sambal Goreng Balado Udang Buncis bisa menjadi pilihan yang tepat.

Perpaduan udang yang manis alami dengan buncis yang renyah menghasilkan hidangan pedas gurih yang cocok disantap bersama nasi hangat.



Dilansir dari Instagram @siva_justine, resep ini menggunakan bumbu balado yang ditumis hingga matang dan harum, kemudian dipadukan dengan tomat serta sedikit terasi agar cita rasanya semakin sedap. Proses memasaknya pun singkat sehingga cocok dijadikan menu andalan saat waktu memasak terbatas.



Udang memiliki rasa gurih dan manis alami yang berpadu sempurna dengan sambal balado. Sementara itu, buncis memberikan tekstur renyah sehingga hidangan terasa lebih seimbang.

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Selain praktis, menu ini juga kaya protein dan serat sehingga cocok menjadi lauk sehari-hari untuk seluruh keluarga.



Bahan-Bahan

Bahan Bumbu

5 siung bawang merah

5 sdm air

1½ sdm bumbu balado instan



Bahan Utama

150 gram udang kupas, cuci bersih dan tiriskan

100 gram buncis, potong serong sekitar 3 cm

4 sdm minyak goreng

½ buah tomat, potong-potong

½ sdt terasi

1 sdt gula pasir



Cara Membuat Sambal Goreng Balado Udang Buncis

1. Haluskan Bumbu

Masukkan bawang merah, air, dan bumbu balado ke dalam blender.

Haluskan hingga lembut.

2. Tumis Bumbu

Panaskan minyak goreng.

Tumis bumbu halus hingga matang dan minyaknya mulai terpisah.

3. Tambahkan Pelengkap

Masukkan tomat, gula, dan terasi.

Aduk hingga tomat layu dan aroma terasi keluar.

4. Masukkan Buncis

Tambahkan buncis ke dalam tumisan.

Masak hingga buncis mulai layu tetapi masih tetap renyah.

5. Masukkan Udang

Masukkan udang kupas.

Aduk hingga udang berubah warna dan matang sempurna.

Jangan memasak terlalu lama agar teksturnya tetap empuk.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.



Masukkan udang pada tahap akhir memasak karena udang hanya membutuhkan waktu singkat hingga matang. Selain praktis, menu ini juga kaya protein dan serat sehingga cocok menjadi lauk sehari-hari untuk seluruh keluarga.5 siung bawang merah5 sdm air1½ sdm bumbu balado instan150 gram udang kupas, cuci bersih dan tiriskan100 gram buncis, potong serong sekitar 3 cm4 sdm minyak goreng½ buah tomat, potong-potong½ sdt terasi1 sdt gula pasir1. Haluskan BumbuMasukkan bawang merah, air, dan bumbu balado ke dalam blender.Haluskan hingga lembut.2. Tumis BumbuPanaskan minyak goreng.Tumis bumbu halus hingga matang dan minyaknya mulai terpisah.3. Tambahkan PelengkapMasukkan tomat, gula, dan terasi.Aduk hingga tomat layu dan aroma terasi keluar.4. Masukkan BuncisTambahkan buncis ke dalam tumisan.Masak hingga buncis mulai layu tetapi masih tetap renyah.5. Masukkan UdangMasukkan udang kupas.Aduk hingga udang berubah warna dan matang sempurna.Jangan memasak terlalu lama agar teksturnya tetap empuk.6. SajikanAngkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.Masukkan udang pada tahap akhir memasak karena udang hanya membutuhkan waktu singkat hingga matang.

Memasak terlalu lama dapat membuat teksturnya menjadi keras. Gunakan buncis segar agar hasil akhirnya tetap renyah dan berwarna hijau cerah.



Sambal Goreng Balado Udang Buncis cocok dipadukan dengan nasi hangat, telur dadar, tempe goreng, atau kerupuk. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, Anda dapat menambahkan cabai rawit ke dalam bumbu halus.



Sambal Goreng Balado Udang Buncis menjadi pilihan lauk rumahan yang praktis namun tetap kaya rasa. Perpaduan sambal balado yang pedas gurih, udang yang manis, dan buncis yang renyah membuat hidangan ini dijamin bikin nafsu makan bertambah.