Resep Soes Ragout Ayam, Camilan Gurih dengan Isian Creamy yang Cocok untuk Bekal

Kulit soes yang ringan dan berongga dipadukan dengan isian ragout ayam, kentang, wortel, dan keju menghasilkan camilan yang mengenyangkan sekaligus bergizi.
Dilansir dari Instagram @lafancy_foods, resep ini cocok dijadikan bekal sekolah, camilan sore, hingga hidangan untuk acara keluarga. Isian ragout yang creamy dengan cita rasa gurih membuat setiap gigitan terasa lembut dan memuaskan.
Kulit soes memiliki tekstur renyah tipis di luar dan lembut di dalam. Saat dipadukan dengan ragout ayam yang creamy dan kaya isian, hasilnya menjadi camilan gurih yang berbeda dari soes pada umumnya.
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Selain lezat, resep ini juga mengandung protein dari ayam, telur, dan keju, serta serat dari kentang dan wortel, sehingga cocok menjadi bekal yang lebih mengenyangkan.Bahan-Bahan
Bahan Kulit Soes
150 ml air
75 gram butter
½ sdt garam
115 gram tepung terigu protein tinggi
3 butir telurBahan Isian Ragout
200 gram wortel, potong dadu kecil
200 gram dada ayam fillet
150 gram kentang, potong dadu kecil
200 ml susu evaporasi
1 sdm onion powder
1 sdt garlic powder
70 gram keju cheddar parut
100 ml kaldu ayam
¼ sdt merica hitam
½ sdt garam
¼ sdt pala bubuk
¼ sdt gulaBahan Pelengkap
2 butir telur rebus, potong menjadi beberapa bagian
Selada keriting secukupnyaCara Membuat Soes Ragout Ayam
1. Buat Kulit Soes
Panaskan air, butter, dan garam hingga mendidih.
Kecilkan api, lalu masukkan tepung terigu sambil diaduk hingga adonan kalis dan tidak menempel pada panci.
Pindahkan adonan ke wadah, kemudian mixer hingga hangat.
Masukkan telur satu per satu sambil terus diaduk hingga adonan halus.
Cetak di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.
Panggang dalam oven bersuhu 190 derajat Celsius selama 20–25 menit hingga mengembang dan berwarna keemasan.
Dinginkan.
2. Buat Isian Ragout
Rebus dada ayam hingga matang, kemudian suwir-suwir.
Tumis kentang dan wortel hingga sedikit layu.
Masukkan ayam suwir, susu evaporasi, onion powder, garlic powder, keju cheddar, kaldu ayam, merica, garam, pala, dan gula.
Masak sambil diaduk hingga mengental.
Angkat dan dinginkan.
3. Isi Soes
Belah bagian samping atau atas kulit soes.
Masukkan ragout ayam secukupnya ke dalam setiap soes.
Tambahkan potongan telur rebus sebagai pelengkap.
4. Sajikan
Sajikan bersama daun selada agar tampilannya semakin menarik.
Pastikan adonan tepung dimasak hingga benar-benar kalis sebelum ditambahkan telur. Masukkan telur satu per satu agar tekstur adonan tetap stabil.
Selama proses memanggang, hindari membuka pintu oven agar kulit soes tidak kempis. Untuk isian, masak hingga cukup kental supaya tidak membuat kulit soes menjadi lembek.
Soes Ragout Ayam cocok disajikan sebagai camilan, bekal sekolah, bekal kerja, maupun hidangan saat arisan atau acara keluarga. Anda juga dapat menambahkan jamur, jagung manis, atau smoked beef ke dalam ragout untuk memberikan variasi rasa.
Soes Ragout Ayam membuktikan bahwa soes tidak hanya nikmat disajikan dalam versi manis. Perpaduan kulit soes yang ringan dengan isian ragout ayam yang creamy dan gurih menghasilkan camilan bergizi yang cocok dinikmati kapan saja.