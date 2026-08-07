Resep Soes Ragout Ayam, Camilan Gurih dengan Isian Creamy yang Cocok untuk Bekal

Potret soes ragout ayam dengan isian creamy, cocok dijadikan ide bekal atau sajian. (Sumber: instagram.com/@lafancy_foods)



JawaPos.com - Soes umumnya dikenal sebagai kue dengan isian krim manis. Namun, kini soes hadir dalam versi gurih yang tak kalah lezat, yaitu Soes Ragout Ayam.

Kulit soes yang ringan dan berongga dipadukan dengan isian ragout ayam, kentang, wortel, dan keju menghasilkan camilan yang mengenyangkan sekaligus bergizi.



Dilansir dari Instagram @lafancy_foods, resep ini cocok dijadikan bekal sekolah, camilan sore, hingga hidangan untuk acara keluarga. Isian ragout yang creamy dengan cita rasa gurih membuat setiap gigitan terasa lembut dan memuaskan.



Kulit soes memiliki tekstur renyah tipis di luar dan lembut di dalam. Saat dipadukan dengan ragout ayam yang creamy dan kaya isian, hasilnya menjadi camilan gurih yang berbeda dari soes pada umumnya.

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Selain lezat, resep ini juga mengandung protein dari ayam, telur, dan keju, serta serat dari kentang dan wortel, sehingga cocok menjadi bekal yang lebih mengenyangkan.



Bahan-Bahan

Bahan Kulit Soes

150 ml air

75 gram butter

½ sdt garam

115 gram tepung terigu protein tinggi

3 butir telur



Bahan Isian Ragout

200 gram wortel, potong dadu kecil

200 gram dada ayam fillet

150 gram kentang, potong dadu kecil

200 ml susu evaporasi

1 sdm onion powder

1 sdt garlic powder

70 gram keju cheddar parut

100 ml kaldu ayam

¼ sdt merica hitam

½ sdt garam

¼ sdt pala bubuk

¼ sdt gula



Bahan Pelengkap

2 butir telur rebus, potong menjadi beberapa bagian

Selada keriting secukupnya



Cara Membuat Soes Ragout Ayam

1. Buat Kulit Soes

Panaskan air, butter, dan garam hingga mendidih.

Kecilkan api, lalu masukkan tepung terigu sambil diaduk hingga adonan kalis dan tidak menempel pada panci.

Pindahkan adonan ke wadah, kemudian mixer hingga hangat.

Masukkan telur satu per satu sambil terus diaduk hingga adonan halus.

Cetak di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.

Panggang dalam oven bersuhu 190 derajat Celsius selama 20–25 menit hingga mengembang dan berwarna keemasan.

Dinginkan.

2. Buat Isian Ragout

Rebus dada ayam hingga matang, kemudian suwir-suwir.

Tumis kentang dan wortel hingga sedikit layu.

Masukkan ayam suwir, susu evaporasi, onion powder, garlic powder, keju cheddar, kaldu ayam, merica, garam, pala, dan gula.

Masak sambil diaduk hingga mengental.

Angkat dan dinginkan.

3. Isi Soes

Belah bagian samping atau atas kulit soes.

Masukkan ragout ayam secukupnya ke dalam setiap soes.

Tambahkan potongan telur rebus sebagai pelengkap.

4. Sajikan

Sajikan bersama daun selada agar tampilannya semakin menarik.



Pastikan adonan tepung dimasak hingga benar-benar kalis sebelum ditambahkan telur. Masukkan telur satu per satu agar tekstur adonan tetap stabil. Selain lezat, resep ini juga mengandung protein dari ayam, telur, dan keju, serta serat dari kentang dan wortel, sehingga cocok menjadi bekal yang lebih mengenyangkan.150 ml air75 gram butter½ sdt garam115 gram tepung terigu protein tinggi3 butir telur200 gram wortel, potong dadu kecil200 gram dada ayam fillet150 gram kentang, potong dadu kecil200 ml susu evaporasi1 sdm onion powder1 sdt garlic powder70 gram keju cheddar parut100 ml kaldu ayam¼ sdt merica hitam½ sdt garam¼ sdt pala bubuk¼ sdt gula2 butir telur rebus, potong menjadi beberapa bagianSelada keriting secukupnya1. Buat Kulit SoesPanaskan air, butter, dan garam hingga mendidih.Kecilkan api, lalu masukkan tepung terigu sambil diaduk hingga adonan kalis dan tidak menempel pada panci.Pindahkan adonan ke wadah, kemudian mixer hingga hangat.Masukkan telur satu per satu sambil terus diaduk hingga adonan halus.Cetak di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.Panggang dalam oven bersuhu 190 derajat Celsius selama 20–25 menit hingga mengembang dan berwarna keemasan.Dinginkan.2. Buat Isian RagoutRebus dada ayam hingga matang, kemudian suwir-suwir.Tumis kentang dan wortel hingga sedikit layu.Masukkan ayam suwir, susu evaporasi, onion powder, garlic powder, keju cheddar, kaldu ayam, merica, garam, pala, dan gula.Masak sambil diaduk hingga mengental.Angkat dan dinginkan.3. Isi SoesBelah bagian samping atau atas kulit soes.Masukkan ragout ayam secukupnya ke dalam setiap soes.Tambahkan potongan telur rebus sebagai pelengkap.4. SajikanSajikan bersama daun selada agar tampilannya semakin menarik.Pastikan adonan tepung dimasak hingga benar-benar kalis sebelum ditambahkan telur. Masukkan telur satu per satu agar tekstur adonan tetap stabil.

Selama proses memanggang, hindari membuka pintu oven agar kulit soes tidak kempis. Untuk isian, masak hingga cukup kental supaya tidak membuat kulit soes menjadi lembek.



Soes Ragout Ayam cocok disajikan sebagai camilan, bekal sekolah, bekal kerja, maupun hidangan saat arisan atau acara keluarga. Anda juga dapat menambahkan jamur, jagung manis, atau smoked beef ke dalam ragout untuk memberikan variasi rasa.



Soes Ragout Ayam membuktikan bahwa soes tidak hanya nikmat disajikan dalam versi manis. Perpaduan kulit soes yang ringan dengan isian ragout ayam yang creamy dan gurih menghasilkan camilan bergizi yang cocok dinikmati kapan saja.