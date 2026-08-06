Kuliner Enak di Sekitar Stasiun MRT Cipete, Wajib Coba Dimsum Terfavorit

JawaPos.com-Stasiun MRT Cipete menjadi salah satu jalur kereta cepat di kawasan Jakarta Selatan yang mampu menghubungkan berbagai kawasan strategis di Ibu Kota.

Stasiun MRT Cipete ini dimanfaatkan oleh banyak orang setiap hari oleh para pekerja, mahasiswa, dan warga Jakarta untuk berpergian dengan lebih cepat tanpa takut terjebak kemacetan.

Lokasinya yang strategis membuat stasiun MRT Cipete dikelilingi oleh kawasan pemukiman, pusat kuliner, sampai coffee shop yang dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki.

Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER mengenai tempat singgah di di sekitaran stasiun MRT Cipete yang menyajikan berbagai hidangan terfavorit serta fasilitas lengkap, mulai dari colokan yang banyak, WIFI gratis, sampai tempat untuk beribadah.

Ayam Taliwang As’ad

Restoran ayam taliwang yang satu ini berada di Jl. RS Fatmawati Raya No. 47A. Menu yang ditawarkan di sini memiliki cita rasa khas dari Lombok. Selain menu ayam Taliwangnya yang legendaris, anda juga wajib mencicipi hidangan lain seperti nila bakar, gurame bakar taliwang, sate pusut, dan juga weci nya.

Bake-A-Boo-Cipete

Bake-A-Boo-Cipete terletak di Jl. RS. Fatmawati Raya No. 7, tepat berada di bawah tangga MRT Cipete. Di sini anda wajib memesan kopi dan boba tea nya yang lezat. Selain itu anda dapat memesan donat gula, aneka pastry, sampai risol rogut yang lezat. Lokasinya yang dekat dengan stasiun MRT Cipete membuat tempat ini cocok untuk mengganjal perut setelah turun dari MRT.

Bandeng Superior

Toko bandeng Superior berada di Jl. RS Fatmawati No. 37. Di sini tersedia berbagai menu olahan yang berasal dari ikan bandeng dengan kualitas premium. Selain tu, di sini anda juga dapat memesan garang asem, selat solo, sampai lontong cap go meh yang lezat.

Bibbies Barbeque

Tempat makan ini berada di Jl. Cipete Raya No. A No. 16, RT 06 RW 04. Meskipun lokasinya cukup hidden gem, kedai ini menyajikan menu brisket yang lezat. Di sini anda dapat memesan menu yang bervariatif seperti nasi briyani brisket, buffalo wings, mac and cheese, sampai lidah bakar bumbu BBQ. Suasananya yang nyaman, membuat pengunjung betah bersantai lebih lama.

Es Teler Sinar Garut

Es Teler Sinar Garut terletak di Jl. Bdn Raya No. 9 RT 05 RW 11. Es teler sinar garut menjadi kedai es teler yang cukup populer di Jakarta. Menunya yang beragam dan sangat menggugah selera. Mulai dari es teler khas Sinar Garut, es teler moka, es oyen, es buah sinar garut, es alpukat, sampai roti panggang dan juga mie tek-tek dengan bumbu khas.

Kaibun Dimsum Cipete