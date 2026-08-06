Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Membuat Iga Bakar Jimbaran yang Empuk dan Kaya Rasa

Resep Iga Bakar Bumbu Khas Jimbaran yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bagi pecinta olahan daging dengan cita rasa kuat, iga bakar bumbu Jimbaran bisa menjadi pilihan menu spesial yang menggugah selera.
Potongan iga sapi yang dimasak hingga empuk kemudian dipadukan dengan bumbu khas Jimbaran menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang begitu nikmat.
Selain memiliki aroma yang harum saat dibakar, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Anda tidak perlu pergi ke restoran untuk menikmati iga bakar bercita rasa istimewa karena bahan-bahannya sederhana dan mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep iga bakar bumbu Jimbaran yang cocok disajikan sebagai menu keluarga saat akhir pekan.
Simak bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.
Iga bakar bumbu Jimbaran siap dinikmati bersama nasi hangat dan pelengkap favorit keluarga.
Dengan daging yang empuk serta perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang, menu ini bisa menjadi sajian istimewa untuk makan bersama di akhir pekan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi