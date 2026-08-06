Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Membuat Iga Bakar Jimbaran yang Empuk dan Kaya Rasa

JawaPos.com – Bagi pecinta olahan daging dengan cita rasa kuat, iga bakar bumbu Jimbaran bisa menjadi pilihan menu spesial yang menggugah selera.

Potongan iga sapi yang dimasak hingga empuk kemudian dipadukan dengan bumbu khas Jimbaran menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang begitu nikmat.

Selain memiliki aroma yang harum saat dibakar, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Anda tidak perlu pergi ke restoran untuk menikmati iga bakar bercita rasa istimewa karena bahan-bahannya sederhana dan mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep iga bakar bumbu Jimbaran yang cocok disajikan sebagai menu keluarga saat akhir pekan.

Simak bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.

Bahan-bahan membuat iga bakar bumbu Jimbaran: 1 kg iga sapi

1/2 buah bawang bombai

8 siung bawang putih

4 buah cabai merah besar

5 buah cabai rawit

1/2 sendok teh terasi

1 sendok makan saus tomat

1 sendok makan saus sambal

1 sendok makan saus tiram

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara membuat iga bakar bumbu Jimbaran: Cuci bersih iga sapi, kemudian masukkan ke dalam panci presto. Tambahkan air secukupnya lalu masak selama kurang lebih 30 menit hingga iga mulai empuk. Setelah iga setengah matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk membuat bumbu, potong bawang bombai dan cabai merah besar, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan cabai rawit, terasi, dan sedikit air. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu lembut. Panaskan sedikit minyak dalam panci, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan mengeluarkan aroma harum. Tambahkan air, lalu masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, gula, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Masukkan iga sapi yang telah dipresto ke dalam bumbu. Tambahkan kecap sesuai selera, lalu aduk hingga seluruh permukaan iga terbalut bumbu. Masak kembali hingga bumbu meresap dan iga memiliki rasa yang lebih kuat. Setelah itu, bakar iga di atas panggangan atau arang sambil sesekali diolesi sisa bumbu agar rasanya semakin kaya. Jika iga sudah matang dan aromanya harum, angkat lalu sajikan dalam wadah. Iga bakar bumbu Jimbaran siap dinikmati bersama nasi hangat dan pelengkap favorit keluarga.