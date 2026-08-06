Cuma 5 Menit! Ini Resep Nasi Goreng Terasi Gurih dengan Aroma Menggoda

Resep Nasi Goreng Terasi Ala Rumahan yang Enak./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Nasi goreng terasi menjadi salah satu hidangan sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan aroma khas terasi dengan bumbu rempah membuat menu ini memiliki rasa gurih dan harum yang sulit ditolak.
Tidak membutuhkan waktu lama, nasi goreng terasi bisa dibuat dengan cara praktis menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Menu ini cocok disajikan kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga santapan malam saat ingin menikmati makanan hangat.
Bagi yang ingin mencoba membuat nasi goreng terasi ala rumahan dengan rasa lezat dan aroma menggoda, berikut resep yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
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Nasi goreng terasi siap dinikmati bersama telur mata sapi, emping, dan taburan bawang merah goreng agar rasanya semakin lengkap.
Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang cepat, nasi goreng terasi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, lezat, dan cocok disantap bersama keluarga.
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