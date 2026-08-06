Cuma 5 Menit! Ini Resep Nasi Goreng Terasi Gurih dengan Aroma Menggoda

JawaPos.com – Nasi goreng terasi menjadi salah satu hidangan sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan aroma khas terasi dengan bumbu rempah membuat menu ini memiliki rasa gurih dan harum yang sulit ditolak.

Tidak membutuhkan waktu lama, nasi goreng terasi bisa dibuat dengan cara praktis menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Menu ini cocok disajikan kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga santapan malam saat ingin menikmati makanan hangat.

Bagi yang ingin mencoba membuat nasi goreng terasi ala rumahan dengan rasa lezat dan aroma menggoda, berikut resep yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

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Bahan-bahan nasi goreng terasi: 350 gram nasi putih

12 siung bawang merah

3 siung bawang putih

9 buah cabai rawit merah

4 lembar daun jeruk

2 batang serai

5 buah hati ampela kecap

6 gram terasi bubuk

¼ sendok teh kunyit bubuk (opsional)

½ sendok teh kaldu jamur

½ sendok teh gula pasir

1 buah jeruk limau (opsional) Bahan pelengkap: Telur mata sapi

Emping

Bawang merah goreng Cara membuat nasi goreng terasi: Siapkan semua bahan, kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, daun jeruk, bagian putih serai, serta hati ampela kecap. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, dan daun jeruk hingga mengeluarkan aroma harum. Masukkan terasi bubuk dan kunyit bubuk, lalu aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata. Tambahkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk terus hingga nasi dan bumbu menyatu dengan sempurna. Masukkan hati ampela kecap, kaldu jamur, serta gula pasir. Masak hingga nasi goreng terasa harum dan matang merata. Tambahkan perasan jeruk limau untuk memberikan rasa segar, kemudian masak sebentar hingga semua bahan tercampur. Matikan api dan pindahkan nasi goreng terasi ke piring saji. Nasi goreng terasi siap dinikmati bersama telur mata sapi, emping, dan taburan bawang merah goreng agar rasanya semakin lengkap.