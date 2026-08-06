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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.41 WIB

Resep Praktis Oseng Daun Singkong Ikan Teri, Cocok untuk Menu Harian yang Bergizi

Ilustrasi oseng daun singkong ikan teri (Instagram @seputarmase)

JawaPos.com – Mengonsumsi sayuran setiap hari menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga pola makan tetap seimbang. Selain kaya serat, sayuran juga membantu tubuh merasa kenyang lebih lama.

Salah satu menu rumahan yang mudah dibuat dan memiliki cita rasa khas adalah oseng daun singkong ikan teri. Perpaduan daun singkong yang lembut dengan ikan teri yang gurih menciptakan hidangan sederhana namun tetap menggugah selera.

Tak hanya enak, menu ini juga memiliki kandungan nutrisi yang baik. Daun singkong dikenal sebagai sumber serat, sedangkan ikan teri memberikan tambahan protein yang membuat hidangan semakin lengkap.

Oseng daun singkong ikan teri cocok disantap bersama keluarga, baik untuk menu makan siang maupun makan malam. Dengan teknik memasak yang tepat, daun singkong bisa terasa empuk dan tidak meninggalkan rasa pahit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng daun singkong ikan teri yang lezat, sehat, dan mudah dibuat di rumah.

Manfaat Oseng Daun Singkong Ikan Teri

  • Membantu memenuhi kebutuhan serat harian
  • Mendukung kesehatan pencernaan
  • Menjadi pilihan lauk rendah lemak
  • Mengandung protein dari ikan teri
  • Membantu memberikan rasa kenyang lebih lama

Bahan-Bahan Oseng Daun Singkong Ikan Teri

Bahan Utama:

  • 5 ikat daun singkong muda
  • 200 gram ikan teri medan
  • 250 ml air
  • 2 batang serai, dimemarkan
  • 6 lembar daun salam
  • 30 gram lengkuas, digeprek
  • 30 gram jahe, digeprek
  • 25 gram cabai rawit merah utuh
  • 2 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 25 gram gula merah

Bumbu Iris:

  • 200 gram bawang merah
  • 75 gram bawang putih
  • 75 gram cabai merah keriting

Cara Membuat Oseng Daun Singkong Ikan Teri

  1. Pilih daun singkong muda agar hasil masakan lebih cepat empuk dan memiliki tekstur lembut.
  2. Rebus daun singkong menggunakan air yang telah diberi sedikit garam dan soda kue hingga matang. Setelah lunak, tiriskan lalu potong atau iris sesuai selera.
  3. Goreng ikan teri medan hingga kering dan berwarna keemasan, kemudian sisihkan.
  4. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan serai, lengkuas, jahe, dan daun salam. Aduk hingga bumbu semakin wangi.
  6. Tuangkan air, lalu tambahkan gula merah, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  7. Masukkan daun singkong rebus bersama irisan cabai merah keriting. Masak hingga bumbu mulai meresap.
  8. Tambahkan ikan teri goreng, kemudian aduk kembali sampai seluruh bahan tercampur sempurna.
  9. Masak hingga kuah menyusut dan koreksi rasa sebelum hidangan diangkat.

Oseng daun singkong ikan teri siap disajikan. Hidangan sederhana ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Rasa gurih dari ikan teri berpadu dengan aroma rempah yang membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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