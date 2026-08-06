Resep Praktis Oseng Daun Singkong Ikan Teri, Cocok untuk Menu Harian yang Bergizi

Ilustrasi oseng daun singkong ikan teri (Instagram @seputarmase)

JawaPos.com – Mengonsumsi sayuran setiap hari menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga pola makan tetap seimbang. Selain kaya serat, sayuran juga membantu tubuh merasa kenyang lebih lama.

Salah satu menu rumahan yang mudah dibuat dan memiliki cita rasa khas adalah oseng daun singkong ikan teri. Perpaduan daun singkong yang lembut dengan ikan teri yang gurih menciptakan hidangan sederhana namun tetap menggugah selera.

Tak hanya enak, menu ini juga memiliki kandungan nutrisi yang baik. Daun singkong dikenal sebagai sumber serat, sedangkan ikan teri memberikan tambahan protein yang membuat hidangan semakin lengkap.

Oseng daun singkong ikan teri cocok disantap bersama keluarga, baik untuk menu makan siang maupun makan malam. Dengan teknik memasak yang tepat, daun singkong bisa terasa empuk dan tidak meninggalkan rasa pahit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng daun singkong ikan teri yang lezat, sehat, dan mudah dibuat di rumah.