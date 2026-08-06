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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.34 WIB

Resep Oseng Tahu Telur Kucai, Lauk Sederhana yang Kaya Protein

Resep Oseng Tahu Telur Kucai yang Enak. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Oseng Tahu Telur Kucai yang Enak. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Salah satu pilihan yang bisa dicoba untuk di rumah adalah oseng tahu telur kucai. Hidangan sederhana ini menawarkan rasa gurih dengan perpaduan tahu lembut, telur, dan aroma khas kucai yang menggugah selera.

Selain mudah dibuat, menu ini juga mengandung protein dari tahu dan telur sehingga cocok membantu menjaga energi selama menjalankan ibadah puasa.

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang singkat, oseng tahu telur kucai dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin menyiapkan sahur dengan cepat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap oseng tahu telur kucai yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-Bahan Oseng Tahu Telur Kucai

Bahan Utama

  • 6 buah tahu putih
  • 1 butir telur
  • 80 gram kucai
  • 1 sendok teh gula pasir
  • ½ sendok teh garam
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 50 ml air
  • Minyak goreng secukupnya untuk menumis

Bahan Bumbu Halus

  • 1 sendok makan ebi kering yang sudah direndam air panas
  • 5 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 5 buah cabai merah keriting

Pelengkap

  • Nasi putih hangat

Cara Membuat Oseng Tahu Telur Kucai

  1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan ebi kering menggunakan food chopper atau blender.
  2. Potong tahu putih menjadi beberapa bagian, kemudian kocok telur dan campurkan bersama tahu hingga merata.
  3. Panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masukkan campuran tahu dan telur. Masak hingga bagian luar berubah warna menjadi kecokelatan, kemudian angkat dan sisihkan.
  4. Gunakan kembali wajan untuk menumis bumbu halus. Masak hingga aroma bumbu keluar dan matang.
  5. Masukkan tahu telur yang sudah dimasak sebelumnya, lalu tambahkan air, garam, gula pasir, kaldu jamur, dan saus tiram. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  6. Potong kucai sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam masakan. Masak sebentar agar kucai tetap segar.
  7. Setelah matang, matikan api dan pindahkan oseng tahu telur kucai ke dalam wadah saji.
  8. Oseng tahu telur kucai siap disantap bersama nasi putih hangat.

Menu sederhana ini membuktikan bahwa hidangan sahur tetap bisa lezat meski dibuat dalam waktu singkat. Perpaduan tahu, telur, dan kucai menghasilkan rasa gurih yang cocok untuk menemani santap sahur keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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