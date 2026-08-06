Resep Oseng Tahu Telur Kucai, Lauk Sederhana yang Kaya Protein

JawaPos.com - Salah satu pilihan yang bisa dicoba untuk di rumah adalah oseng tahu telur kucai. Hidangan sederhana ini menawarkan rasa gurih dengan perpaduan tahu lembut, telur, dan aroma khas kucai yang menggugah selera.

Selain mudah dibuat, menu ini juga mengandung protein dari tahu dan telur sehingga cocok membantu menjaga energi selama menjalankan ibadah puasa.

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang singkat, oseng tahu telur kucai dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin menyiapkan sahur dengan cepat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap oseng tahu telur kucai yang praktis dibuat di rumah.