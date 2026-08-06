Resep Udang Balado Pedas Manis, Lauk Simpel yang Kaya Protein

Resep Udang Saos Balado yang Enak dan Cocok Jadi Menu Sahur. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com - Udang saus balado bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk di rumah. Selain proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama, hidangan ini juga kaya protein sehingga cocok disantap sebelum menjalani aktivitas seharian.
Perpaduan udang segar, bumbu balado yang pedas, aroma daun jeruk, serta tambahan kentang dan petai menghasilkan cita rasa yang gurih, sedikit manis, dan menggugah selera. Tak heran jika menu ini sering membuat siapa saja ingin menambah sepiring nasi.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap udang saus balado yang bisa Anda coba di rumah.
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