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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.17 WIB

Resep Udang Balado Pedas Manis, Lauk Simpel yang Kaya Protein

Resep Udang Saos Balado yang Enak dan Cocok Jadi Menu Sahur. (YouTube Devina Hermawan ) - Image

Resep Udang Saos Balado yang Enak dan Cocok Jadi Menu Sahur. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com - Udang saus balado bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk di rumah. Selain proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama, hidangan ini juga kaya protein sehingga cocok disantap sebelum menjalani aktivitas seharian.

Perpaduan udang segar, bumbu balado yang pedas, aroma daun jeruk, serta tambahan kentang dan petai menghasilkan cita rasa yang gurih, sedikit manis, dan menggugah selera. Tak heran jika menu ini sering membuat siapa saja ingin menambah sepiring nasi.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap udang saus balado yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan Marinasi Udang

  • 350 gram udang segar
  • ½ sendok makan air perasan jeruk nipis
  • 1 sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica bubuk

Bahan Bumbu Halus

  • 50 gram bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 70 gram cabai merah keriting
  • 130 gram cabai merah tanjung

Bahan Pelengkap

  • 200 gram kentang
  • 100 ml minyak goreng
  • 50 gram bawang merah, iris tipis
  • 8 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai, memarkan
  • ½ sendok makan garam
  • ½ sendok makan penyedap rasa
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh air perasan jeruk nipis
  • 50 gram petai kupas
  • 20 buah cabai rawit hijau
  • 50 ml air

Pelengkap:

  • Nasi putih hangat

Cara Membuat

  1. Bersihkan udang dengan membuang bagian tajam dan membelah punggungnya untuk mengeluarkan kotoran.
  2. Marinasi udang menggunakan air jeruk nipis, garam, dan merica. Aduk hingga seluruh permukaan udang terbalut bumbu, kemudian diamkan beberapa saat.
  3. Potong kentang sesuai selera. Goreng udang sebentar hingga berubah warna, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu, goreng kentang sampai matang dan berwarna keemasan.
  4. Rebus cabai merah tanjung dan cabai merah keriting selama beberapa menit agar teksturnya lebih lembut. Tiriskan.
  5. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah tanjung, dan cabai merah keriting menggunakan food chopper atau blender hingga menjadi bumbu halus.
  6. Panaskan minyak, lalu tumis irisan bawang merah bersama serai dan daun jeruk hingga harum.
  7. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis kembali sampai matang dan minyak mulai terpisah dari bumbu.
  8. Tambahkan garam, penyedap, gula pasir, air perasan jeruk nipis, petai, cabai rawit hijau, serta sedikit air. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  9. Masukkan udang dan kentang goreng, lalu aduk perlahan hingga seluruh bahan terbalut bumbu. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna.
  10. Setelah matang, angkat dan sajikan udang saus balado bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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