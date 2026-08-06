Resep Udang Balado Pedas Manis, Lauk Simpel yang Kaya Protein

JawaPos.com - Udang saus balado bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk di rumah. Selain proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama, hidangan ini juga kaya protein sehingga cocok disantap sebelum menjalani aktivitas seharian.

Perpaduan udang segar, bumbu balado yang pedas, aroma daun jeruk, serta tambahan kentang dan petai menghasilkan cita rasa yang gurih, sedikit manis, dan menggugah selera. Tak heran jika menu ini sering membuat siapa saja ingin menambah sepiring nasi.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap udang saus balado yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan Marinasi Udang 350 gram udang segar

½ sendok makan air perasan jeruk nipis

1 sendok teh garam

¼ sendok teh merica bubuk Bahan Bumbu Halus 50 gram bawang merah

5 siung bawang putih

70 gram cabai merah keriting

130 gram cabai merah tanjung Bahan Pelengkap 200 gram kentang

100 ml minyak goreng

50 gram bawang merah, iris tipis

8 lembar daun jeruk

1 batang serai, memarkan

½ sendok makan garam

½ sendok makan penyedap rasa

2 sendok teh gula pasir

1 sendok teh air perasan jeruk nipis

50 gram petai kupas

20 buah cabai rawit hijau

50 ml air Pelengkap: