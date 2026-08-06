Resep Ayam Suwir Daun Jeruk, Perpaduan Pedas dan Aroma Segar yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Ayam suwir daun jeruk menjadi salah satu menu rumahan yang digemari karena cita rasanya yang gurih, pedas, dan kaya aroma. Perpaduan daging ayam yang empuk dengan cabai serta wangi khas daun jeruk menghasilkan hidangan sederhana yang mampu membangkitkan selera makan.

Selain mudah dipadukan dengan nasi hangat, lauk ini juga praktis dijadikan stok makanan karena bumbunya meresap dan rasanya semakin nikmat setelah didiamkan beberapa saat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap ayam suwir daun jeruk yang bisa Anda coba di rumah.