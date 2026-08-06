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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.08 WIB

Resep Ayam Suwir Daun Jeruk, Perpaduan Pedas dan Aroma Segar yang Menggugah Selera

Ilustrasi oseng ayam suwir daun jeruk (Instagram @koh_aming) - Image

Ilustrasi oseng ayam suwir daun jeruk (Instagram @koh_aming)

JawaPos.com - Ayam suwir daun jeruk menjadi salah satu menu rumahan yang digemari karena cita rasanya yang gurih, pedas, dan kaya aroma. Perpaduan daging ayam yang empuk dengan cabai serta wangi khas daun jeruk menghasilkan hidangan sederhana yang mampu membangkitkan selera makan.

Selain mudah dipadukan dengan nasi hangat, lauk ini juga praktis dijadikan stok makanan karena bumbunya meresap dan rasanya semakin nikmat setelah didiamkan beberapa saat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap ayam suwir daun jeruk yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan Utama

  • 1,3 kilogram paha ayam
  • 300 ml air kaldu ayam
  • 3 sendok makan air asam jawa
  • 40 lembar daun jeruk purut
  • 2 sendok teh garam rendah natrium
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 25 gram gula merah
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bumbu Giling Kasar

  • 250 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • 3 batang serai
  • 50 gram cabai rawit hijau
  • 50 gram cabai merah keriting
  • 50 gram cabai rawit merah

Bahan untuk Merebus Ayam

  • 2 liter air
  • 2 batang daun bawang
  • 20 gram bawang putih, memarkan
  • 20 gram jahe, memarkan
  • 65 ml santan instan
  • 2 batang serai, memarkan
  • 10 lembar daun jeruk purut
  • 3 lembar daun salam
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat

  1. Rebus paha ayam bersama air, daun bawang, bawang putih, jahe, serai, daun salam, daun jeruk, santan instan, garam, dan kaldu jamur hingga ayam setengah matang.
  2. Angkat ayam, tiriskan, kemudian suwir-suwir dagingnya. Pisahkan dari tulang dan simpan air rebusan sebagai kaldu.
  3. Tumis bumbu yang telah digiling kasar hingga benar-benar harum dan matang.
  4. Masukkan daun jeruk, merica bubuk, gula merah, kaldu jamur, serta terasi matang apabila digunakan dalam resep. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  5. Tuangkan air kaldu ayam sedikit demi sedikit, lalu masukkan air asam jawa. Masak hingga bumbu mendidih.
  6. Tambahkan ayam suwir ke dalam wajan, aduk hingga seluruh bumbu melapisi daging secara merata.
  7. Masak sambil diaduk sesekali sampai kuah menyusut dan bumbu meresap sempurna ke dalam ayam.
  8. Koreksi rasa. Setelah rasanya pas, angkat dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Ayam suwir daun jeruk ini menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, sedikit segar dari daun jeruk, serta aroma rempah yang khas. Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, bekal, maupun stok lauk di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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