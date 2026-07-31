Cari Nasi Padang Enak di Jakarta? Ini 10 Tempat Legendaris yang Wajib Masuk Daftar

JawaPos.com - Jakarta memang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner menarik, termasuk hidangan khas Minangkabau yang sudah menjadi favorit banyak orang.

Rumah makan Padang bisa ditemukan hampir di berbagai sudut ibu kota. Namun, beberapa tempat memiliki daya tarik tersendiri karena mempertahankan resep turun-temurun dan cita rasa khas dari Tanah Minang.

Mulai dari rendang yang dimasak hingga kaya rempah, gulai dengan kuah gurih, ayam pop yang lembut, hingga berbagai lauk khas seperti dendeng dan gulai gajeboh, semuanya menawarkan pengalaman makan yang sulit dilupakan.

Bagi pecinta kuliner Padang, berikut daftar rumah makan nasi Padang legendaris di Jakarta yang wajib dicoba, seperti dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID.

1. RM Sepakat Berlokasi di kawasan Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, RM Sepakat menjadi salah satu rumah makan Padang yang cukup dikenal oleh pencinta kuliner Minang.

Tempat makan ini menyajikan berbagai hidangan khas dengan cita rasa autentik. Salah satu menu yang banyak digemari adalah gulai rebung yang dipadukan dengan daging sandung lamur serta kuah bercita rasa kaya.

Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai pilihan lauk seperti gulai gajeboh, kepala ikan kakap, ayam bakar, ayam gulai, hingga rendang.

2. Bopet Mini Bagi pencinta makanan Padang di kawasan Bendungan Hilir, nama Bopet Mini tentu sudah tidak asing lagi.

Rumah makan yang berdiri sejak 1982 ini dirintis oleh perantau asli Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dengan bangunan yang luas dan konsep penyajian prasmanan, pengunjung dapat memilih berbagai lauk sesuai selera.