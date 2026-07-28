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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.26 WIB

Kuliner Legendaris Kediri, Dari Soto Ayam Berusia Hampir Seabad hingga Sate Kambing Empuk yang Bikin Ketagihan di Setiap Gigitan

Kuliner Legendaris Kediri, Dari Soto Ayam Berusia Hampir Seabad hingga Sate Kambing Empuk yang Bikin Ketagihan di Setiap Gigitan (youtube Rumah Canda Melki) - Image

Kuliner Legendaris Kediri, Dari Soto Ayam Berusia Hampir Seabad hingga Sate Kambing Empuk yang Bikin Ketagihan di Setiap Gigitan (youtube Rumah Canda Melki)

JawaPos.com - Kediri mungkin bukan kota yang langsung ramai disebut ketika membicarakan destinasi kuliner di Jawa Timur.

Namun justru di balik suasananya yang tenang, jalanan yang tidak terlalu padat, dan ritme kehidupan yang terasa lebih santai, tersimpan kekayaan rasa yang begitu autentik dan membumi.

Kota yang dikenal sebagai kota tahu dan kota kretek ini ternyata menyimpan banyak cerita lama yang tetap hidup melalui sajian makanannya.

Dalam perjalanan kuliner kali ini, Youtube Rumah Canda Melki datang ke Kediri dengan membuka sisi lain kuliner yang jarang disorot.

Bukan sekadar tentang makan enak, tetapi tentang pengalaman menikmati hidangan yang sudah bertahan puluhan bahkan hampir seratus tahun.

Dari warung sederhana di sudut jalan hingga tempat makan legendaris yang terus diwariskan lintas generasi, semua menghadirkan rasa yang jujur dan sulit dilupakan.

Daftar Kuliner Legendaris Kediri

1. Soto Ayam Pojok, Legenda Sejak 1926 yang Tak Pernah Sepi Peminat

Salah satu kuliner yang wajib dicoba saat berada di Kediri adalah soto ayam legendaris yang sudah ada sejak tahun 1926. Dikenal dengan nama Soto Ayam Pojok, tempat ini menjadi bukti nyata bahwa cita rasa klasik mampu bertahan melintasi zaman.

Berawal dari pedagang keliling sebelum akhirnya menetap di kawasan Jalan Doho sejak era 1960-an, soto ini kini sudah dikelola hingga generasi keempat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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