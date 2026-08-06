Kuliner Enak Di Sekitaran Stasiun MRT Blok M, Jelajahi Little Tokyo dengan Sajian Makanan Jepang!

JawaPos.com - Stasiun MRT Blok M BCA menjadi salah satu moda transportasi penting yang menghubungkan berbagai kawasan strategis di Jakarta Selatan.

Stasiun MRT Blok M BCA termasuk yang paling sibuk, karena terhubung langsung dengan Plaza Blok M, berjarak dekat dengan M Bloc Space, serta memudahkan akses menuju berbagai destinasi populer di Blok M, termasuk Little Tokyo di Melawai.

Kawasan Little Tokyo Melawai menjadi salah satu destinasi wisata kuliner favorit karena suasananya yang menghadirkan nuansa khas Jepang.

Deretan restoran Jepang. ramen house, sushi bar, matcha cafe, sampai ornamen bergaya Jepang yang otentik membuat kawasan Little Tokyo selalu ramai dipadati pengunjung dan wisatawan.

Jika anda turun di Stasiun Blok M BCA dan ingin berkunjung ke Little Tokyo, terdapat berbagai restoran Jepang otentik yang menyajikan aneka hidangan khas.

Melansir informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada (06/08) berikut rekomendasi restoran Jepang di Little Tokyo Blok M yang paling viral dan wajib anda kunjungi.

Anbai

Restoran Jepang yang satu ini berada di Jl. Melawai VIII No.4 RW 1. Anbai menyajikan aneka masakan Jepang dengan harga yang relatif terjangkau.

Tempatnya terkenal bersih dan nyaman sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan dengan lebih leluasa. Di Anbai tersedia menu halal seperti curry set, chicken nanban, beef sukiyaki, potato salad, dan juga gyoza.

Daitokyo Sakaba

Daitokyo Sakaba berlokasi di Jl. Melawai 9 No. 26 RT 03 RW 01. Daitokyo sakaba memiliki berbagai hidangan khas Jepang seperti aneka ramen, kawa, tsukune, sampai gyutandon. Suasananya nyaman dengan pelayanan yang ramah kepada pengunjung.

Echigoya Ramen