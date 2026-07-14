Kuliner Enak Di Sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas BNI dan Sudirman yang Menawarkan Porsi Mengenyangkan

JawaPos.Com - Stasiun MRT Dukuh Atas BNI menjadi pusat transportasi terbesar di Kota Jakarta.

Stasiun ini menghubungkan dengan berbagai moda transum seperti KRL, MRT, kereta, sampai Trans Jakarta.

Tidak hanya transportasinya yang terintegrasi, kawasan ini juga dipenuhi beragam kuliner yang layak untuk dicoba. Anda dapat mampir untuk mengisi perut setelah turun dari kereta, menunggu jadwal keberangkatan, WFC, atau sekedar bersantai sampai menunggu lalu lintas kembali lenggang.

Berikut mengutip informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER beberapa tempat makan yang wajib anda coba, di sekitar stasiun MRT Dukuh Atas Bni dan Stasiun Sudirman.

Bubur ayam sunda berada di Jl. Kendal No. 22 RT 10/RW 6. Bubur ayam sunda ini pilihan sarapan yang menawarkan porsi bubur yang mengenyangkan dengan topping lengkap. Mulai dari bubur, kacang kedelai, emping, suwiran ayam, daun seledri, dan kerupuk kuning. Di sini tersedia pula sate-satean seperti usus, ati, ampela, dan kulit. Lokasinya yang dekat dengan stasiun BNI Sudirman membuat warung ini cocok menjadi menu sarapan setelah turun dari kereta.

Kopi Nette

Kopi Nette bertempat di Jl. Blora No. 7 6, RT 02 RW 6. Coffee shop bergaya hidden gem ini buka mulai pukul 08.00-20.00. Suasananya nyaman untuk WFC, mengerjakan tugas, atau sekedar menunggu agar lalu lintas yang lebih lenggang. Berbagai varian kopi tersaji disini. Selain itu tersedia berbagai menu andalan seperti tongseng kuah susu, waffle ice cream, dan mie aceh yang lezat.

Metro Coffee Bar

Metro coffee bar ini berlokasi di Jl. tanjung Karang No. 5 Rt 11/RW 20. Tempat ini buka mulai pukul 10.00-21.00. Metro coffee bar sangat dekat dengan Stasiun Sudirman ataupun stasiun MRT Dukuh Atas. cocok dijadikan sebagai tempat menunggu jadwal keberangkatan kereta karena mudah dijangkau hanya dengan jalan kaki. Tempatnya yang nyaman dengan berbagai fasilitas seperti live music, wifi lancar, dan praktis bagi anda pengguna kereta serta transum. Metro coffee bar menyajikan berbagai hidangan seperti pasta, pizza, calamari, snack, dan aneka dessert.

Mie Keriting Luwes