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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.51 WIB

Kuliner Sekitar Stasiun MRT Bundaran HI, Ada Restoran Nasi Padang dengan Ayam Pop dan Rendang Empuk

Ilustrasi masakan Padang/YouTube @JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi masakan Padang/YouTube @JAKARTAKULINER

JawaPos.com-Stasiun MRT Bundaran HI terletak di Kawasan Ibu Kota Jakarta.

Lokasinya yang sangat strategis di kawasan Jakarta Pusat,  memberikan akses mudah menuju berbagai tempat-tempat populer seperti Sarinah, perkantoran, hotel, sampai sejumlah destinasi wisata di Ibu Kota.

Setiap hari, stasiun Bundaran HI dipadati oleh berbagai penumpang mulai dari wisatawan, pekerja kantoran, sampai masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan Jakarta Pusat.

Bagi anda yang berencana turun di kawasan stasiun MRT Bundaran HI dan sedang mencari tempat makan, terdapat banyak pilihan kuliner menarik yang berada di sekitar stasiun Bundaran HI.

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULLINER, pada Rabu (05/08) berikut adalah rekomendasi ragam kuliner yang dapat dijangkau hanya beberapa menit dari stasiun MRT Bundaran HI.

Tempat-tempat ini cocok untuk menemani santap makan siang, makan malam, ataupun sekadar mengisi perut setelah perjalanan menggunakan kereta.  

Restoran ayam presto nyonya nita berlokasi di Jl. Billiton No. 7A, RT 09 RW 05, Gondangdia Menteng. Ayam Presto nyonya nita sudah sangat terkenal di Jakarta. Seporsi ayam presto disajikan bersama nasi hangat, lalapan timun, sayur hijau, sambal, dan tempe goreng. Di sini anda dapat memilih varian ayamgoreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, dan juga bandeng presto. 

Bubur ayam bang udin terletak di Parkiran Basement Wisma Geha, Jl. Timor No. 25. Bubur ayam bang udin merupakan bubur ayam terfavorit di kawasan Sarinah Thamrin. Seporsi bubur ayam bang udin disajikan dengan ayam suwir, daun bawang, bawang goreng, serta peyek. Di sini anda juga dapat memesan aneka sate -satean seperti sate usus, sate kulit ayam, sate ati-ampela, dan sate telur muda. Bagi anda yang menyukai rasa sensasi baru makan bubur, tersedia juga bubur dengan tambahan telur ayam kampung mentah dan perasan jeruk limau.

Nasi Cumi Hitam Madura ini beralamat di Jl. Timor No. 4,RT 9 RW 4. Seprosi nasi cumi terdiri dari nasi hangat, cumi hitam, sambal korek, serundeng kelapa, mie kuning, dan juga peyek udang. Jika anda memesan menu nasi cumi komplit,maka anda akan mendapatkan lauk pauk berupa tumis kerang, sate usus, dan juga pepes ikan. 

Coffee shop yang satu ini berada di Jl. Riau No. 4 Menteng. Di sini anda dapat memesan menu andalan berupa burger, salad chicken, rice bowl dan latte yang lcocok dinikmati kapanpun. Harga menu di cafe ini cukup terjangkau dengan dipadukan suasana yang bersih dan nyaman, membuat tempat ini cocok untuk bersantap ataupun WFC.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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