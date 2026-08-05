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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.12 WIB

Resep Kentang Keju Crispy, Camilan Renyah dengan Isian Lembut dan Gurih

Potret kentang keju crispy yang renyah di luar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)

 

 
JawaPos.com - Kentang menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.
 
Jika biasanya kentang hanya diolah menjadi perkedel atau kentang goreng, kali ini Anda bisa mencoba Kentang Keju Crispy yang memiliki tekstur renyah di luar, tetapi lembut dan gurih di bagian dalam.

Dilansir dari Instagram @adelscooking, resep ini memadukan kentang parut dengan keju cheddar sehingga menghasilkan camilan sederhana yang cocok dinikmati kapan saja.
 
Bahannya mudah didapat dan proses pembuatannya pun praktis, sehingga cocok untuk camilan keluarga maupun ide jualan.

Perpaduan kentang dan keju selalu menjadi kombinasi yang sulit ditolak. Kentang memberikan tekstur lembut, sementara keju cheddar menghadirkan rasa gurih yang semakin nikmat setelah digoreng hingga renyah.

Dengan tambahan tepung maizena, bagian luar camilan menjadi lebih garing tanpa menghilangkan kelembutan bagian dalam.

Bahan-Bahan
300 gram kentang parut
150 gram keju cheddar parut
3 sdm tepung maizena
1 butir telur
¼ sdt lada putih bubuk
2 sdt kaldu jamur

Cara Membuat Kentang Keju Crispy
1. Siapkan Adonan
Masukkan kentang parut ke dalam wadah.
Tambahkan keju cheddar parut, tepung maizena, telur, lada putih bubuk, dan kaldu jamur.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
2. Bentuk Adonan
Ambil adonan secukupnya.
Bentuk sesuai selera, bisa bulat pipih, lonjong, atau bentuk lainnya agar mudah digoreng.
3. Goreng Hingga Renyah
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng adonan hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan dan permukaannya terasa renyah.
Angkat, lalu tiriskan.
4. Sajikan
Sajikan Kentang Keju Crispy selagi hangat.
Nikmati bersama saus sambal, mayones, saus keju, atau saus tomat sesuai selera.

Peras sedikit air dari kentang parut sebelum dicampurkan dengan bahan lain agar adonan tidak terlalu lembek.

Gunakan api sedang saat menggoreng supaya bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam matang sempurna. Jangan terlalu sering membalik adonan agar tidak mudah hancur.

Kentang Keju Crispy dapat ditambahkan potongan smoked beef, daun bawang, parsley, atau cabai bubuk untuk menciptakan rasa yang lebih beragam.

Camilan ini juga cocok dijadikan teman minum teh, kopi, atau bekal praktis untuk anak sekolah. Kentang Keju Crispy menjadi pilihan camilan yang sederhana, ekonomis, dan mudah dibuat di rumah.

Perpaduan kentang yang lembut dengan keju cheddar yang gurih menghasilkan camilan renyah yang sulit berhenti dinikmati. Cocok disajikan sebagai teman bersantai maupun ide camilan untuk seluruh keluarga.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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