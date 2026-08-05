Resep Oseng Bakso Jamur, Lauk Rumahan Gurih Pedas yang Praktis dan Bikin Ketagihan

Potret oseng bakso jamur gurih pedas yang praktis dijadikan lauk di rumah. (instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Sedang mencari menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Oseng Bakso Jamur bisa menjadi pilihan yang tepat.

Perpaduan bakso yang kenyal dengan aneka jamur menghasilkan hidangan gurih, sedikit pedas, dan kaya tekstur yang cocok disantap bersama nasi hangat.



Dilansir dari Instagram @jennidish, resep ini menggunakan bakso, jamur kancing, dan jamur kuping yang dimasak bersama bumbu tumis sederhana.

Selain praktis dibuat, menu ini juga cocok dijadikan lauk sehari-hari maupun bekal karena rasanya tetap nikmat meski sudah dingin.



Bakso dan jamur merupakan kombinasi yang saling melengkapi. Bakso memberikan tekstur kenyal dan rasa gurih, sementara jamur menghadirkan sensasi lembut sekaligus sedikit renyah saat dikunyah.



Tambahan cabai, bawang, dan saus tiram membuat cita rasa oseng semakin kaya, sehingga cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.



Bahan-Bahan

2 bungkus bakso

Jamur kancing secukupnya

Jamur kuping secukupnya

3 siung bawang putih, iris

3 siung bawang merah, iris

5 buah cabai rawit merah

3 buah cabai keriting merah

1-2 buah tomat, potong-potong

Daun bawang secukupnya, iris

1 sdm saus tiram

Air secukupnya



Cara Membuat Oseng Bakso Jamur

1. Siapkan Bahan

Potong bakso sesuai selera.

Bersihkan jamur kancing dan jamur kuping, lalu iris jika ukurannya terlalu besar.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan cabai rawit dan cabai keriting, lalu tumis hingga layu.

3. Masukkan Bakso

Tambahkan potongan bakso ke dalam wajan.

Aduk hingga permukaannya sedikit kecokelatan.

4. Tambahkan Jamur

Masukkan jamur kancing dan jamur kuping.

Aduk hingga jamur mulai layu.

5. Beri Bumbu

Tambahkan saus tiram dan sedikit air.

Masak sambil diaduk hingga bumbu meresap ke dalam bakso dan jamur.

6. Tambahkan Tomat dan Daun Bawang

Masukkan potongan tomat dan irisan daun bawang.

Masak sebentar hingga tomat mulai layu, lalu angkat.

7. Sajikan

Sajikan Oseng Bakso Jamur selagi hangat bersama nasi putih.



Gunakan api sedang hingga besar saat menumis agar jamur tidak mengeluarkan terlalu banyak air. Jangan memasak tomat terlalu lama supaya tetap memberikan rasa segar pada hidangan. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit sesuai selera.



Oseng Bakso Jamur cocok dipadukan dengan nasi hangat, telur ceplok, atau lalapan segar. Anda juga dapat menambahkan paprika, buncis, atau sawi untuk membuat hidangan semakin lengkap dan bernutrisi.



Oseng Bakso Jamur merupakan menu rumahan yang praktis, ekonomis, dan kaya rasa. Kombinasi bakso yang gurih, jamur yang lembut, serta bumbu tumis yang meresap menjadikan hidangan ini cocok sebagai lauk sehari-hari maupun bekal yang mengenyangkan.

***