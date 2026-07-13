Resep Oseng Bakso Jamur, Lauk Praktis Gurih Pedas yang Bikin Nambah Nasi

Bahan-Bahan

2 bungkus bakso, iris sesuai selera

125 gram jamur tiram, suwir

125 gram jamur kuping, rendam lalu iris

3 siung bawang putih, cincang

3 siung bawang merah, iris

1 sdm saus tiram

1/4 sdt kaldu jamur

1/4 sdt merica bubuk

Sejumput gula pasir

Sejumput garam

Sedikit kecap manis

Sedikit air

5 buah cabai rawit merah, iris

3 buah cabai merah keriting, iris

1 buah tomat, potong-potong

Daun bawang secukupnya, iris



Cara Membuat Oseng Bakso Jamur

1. Siapkan Bahan

Cuci bersih jamur tiram dan jamur kuping.

Suwir jamur tiram, sedangkan jamur kuping dipotong sesuai selera.

Iris bakso, bawang, cabai, tomat, dan daun bawang.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan cabai merah, cabai rawit, dan tomat.

Masak hingga tomat mulai layu.

3. Masukkan Bakso dan Jamur

Tambahkan bakso, jamur tiram, dan jamur kuping.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Bumbui

Masukkan saus tiram, kaldu jamur, merica bubuk, gula pasir, garam, kecap manis, dan sedikit air.

Aduk rata lalu masak hingga bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut.

5. Tambahkan Daun Bawang

Masukkan irisan daun bawang menjelang matang.

Aduk sebentar hingga layu.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan Oseng Bakso Jamur selagi hangat bersama nasi putih.



Jangan merendam jamur terlalu lama setelah dicuci agar teksturnya tidak terlalu lembek saat dimasak.



Masak menggunakan api sedang hingga besar agar jamur cepat matang tanpa mengeluarkan terlalu banyak air. Anda dapat menambahkan paprika, buncis, sawi, atau jagung muda agar hidangan semakin kaya sayuran.



Jika menyukai rasa yang lebih pedas, tambahkan cabai rawit utuh atau sedikit cabai bubuk saat proses menumis. Untuk menambah aroma khas, tambahkan sedikit minyak wijen sesaat sebelum diangkat.



Oseng Bakso Jamur merupakan menu yang praktis dibuat untuk makan siang maupun makan malam. Kombinasi protein dari bakso dan tekstur jamur yang beragam membuat hidangan ini terasa lebih istimewa meski menggunakan bahan sederhana.



Selain itu, menu ini juga cocok dijadikan bekal karena rasanya tetap nikmat setelah beberapa jam.



Perpaduan bakso yang gurih, jamur yang lembut, serta bumbu tumisan yang meresap menjadikan Oseng Bakso Jamur sebagai salah satu comfort food yang sulit ditolak. Dengan langkah memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi menu andalan untuk keluarga di rumah.



Agar jamur tidak berair dan bumbunya lebih meresap, tumis jamur terlebih dahulu hingga kadar airnya berkurang sebelum menambahkan bumbu cair. Cara ini membuat rasa oseng lebih gurih dan tekstur jamur tetap kenyal.