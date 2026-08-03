Resep Oseng Bakso Jamur, Lauk Praktis Gurih Pedas yang Cocok untuk Bekal

Potret oseng bakso jamur yang gurih, praktis, cocok untuk bekal. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Sedang mencari ide lauk sederhana tetapi tetap lezat untuk bekal sekolah atau makan siang di kantor? Oseng Bakso Jamur bisa menjadi pilihan yang tepat.
Perpaduan bakso yang kenyal dengan aneka jamur menghasilkan hidangan gurih, lezat, dan kaya tekstur yang mudah dibuat dalam waktu singkat.
Dilansir dari Instagram @martinpraja, menu ini cocok dijadikan lauk andalan terutama saat ingin memasak hidangan ekonomis tanpa mengurangi cita rasa. Dengan tambahan tomat dan daun bawang, oseng bakso ini terasa lebih segar dan menggugah selera.
Bakso memiliki tekstur kenyal yang disukai banyak orang, sementara jamur tiram dan jamur kuping memberikan rasa gurih alami sekaligus tekstur yang unik. Bumbu sederhana seperti saus tiram dan kecap ikan membuat cita rasanya semakin kaya tanpa perlu banyak bahan tambahan.
Selain praktis, menu ini juga cocok disimpan sebagai bekal karena tetap nikmat meski sudah tidak terlalu panas.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
10 buah bakso, iris sesuai selera
50 gram jamur tiram
50 gram jamur kuping
7 siung bawang merah
4 siung bawang putih
5 buah cabai rawit merah
1 buah tomat
1 batang daun bawang
Bumbu
½ sdm saus tiram
1 sdt kecap ikan
⅓ sdt garam
½ sdt gula
¼ sdt merica bubuk
½ sdt penyedap rasa (opsional)
Cara Membuat Oseng Bakso Jamur
1. Tumis Jamur
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis jamur tiram dengan api besar hingga sedikit layu dan airnya berkurang.
2. Masukkan Bumbu Aromatik
Tambahkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris.
Tumis hingga harum, layu, dan mulai berwarna keemasan.
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