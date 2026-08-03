Resep Oseng Bakso Jamur, Lauk Praktis Gurih Pedas yang Cocok untuk Bekal

JawaPos.com - Sedang mencari ide lauk sederhana tetapi tetap lezat untuk bekal sekolah atau makan siang di kantor? Oseng Bakso Jamur bisa menjadi pilihan yang tepat.

Perpaduan bakso yang kenyal dengan aneka jamur menghasilkan hidangan gurih, lezat, dan kaya tekstur yang mudah dibuat dalam waktu singkat.

Dilansir dari Instagram @martinpraja, menu ini cocok dijadikan lauk andalan terutama saat ingin memasak hidangan ekonomis tanpa mengurangi cita rasa. Dengan tambahan tomat dan daun bawang, oseng bakso ini terasa lebih segar dan menggugah selera.

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Bakso memiliki tekstur kenyal yang disukai banyak orang, sementara jamur tiram dan jamur kuping memberikan rasa gurih alami sekaligus tekstur yang unik. Bumbu sederhana seperti saus tiram dan kecap ikan membuat cita rasanya semakin kaya tanpa perlu banyak bahan tambahan.

Selain praktis, menu ini juga cocok disimpan sebagai bekal karena tetap nikmat meski sudah tidak terlalu panas.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

10 buah bakso, iris sesuai selera

50 gram jamur tiram

50 gram jamur kuping

7 siung bawang merah

4 siung bawang putih

5 buah cabai rawit merah

1 buah tomat

1 batang daun bawang

Bumbu

½ sdm saus tiram

1 sdt kecap ikan

⅓ sdt garam

½ sdt gula

¼ sdt merica bubuk

½ sdt penyedap rasa (opsional)

Cara Membuat Oseng Bakso Jamur

1. Tumis Jamur

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis jamur tiram dengan api besar hingga sedikit layu dan airnya berkurang.