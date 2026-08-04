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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Resep Cilok Goang Jeletot Pedas Segar Berkuah, Jajanan Sehat Keluarga

Potret resep cilok goanh jeletot pedas yang praktis dan enak. (Sumber: instagram.com/@adhistyput) - Image

Potret resep cilok goanh jeletot pedas yang praktis dan enak. (Sumber: instagram.com/@adhistyput)

JawaPos.com - Cuaca dingin atau suasana hati yang lagi kurang semangat memang paling pas ditemani makanan pedas berkuah yang segar. Salah satu jajanan yang belakangan ini kembali viral adalah cilok goang jeletot.

Perpaduan cilok kenyal dengan kuah pedas menyengat khas kencur sukses bikin siapa pun langsung semangat lagi setelah suapan pertama.

Resep cilok goang jeletot ini dilansir dari akun Instagram @adhistyput, yang membagikan versi kuah pedas segar dengan aroma daun jeruk dan perasan jeruk limau.

Dikutip dari @adhistyput, sajian ini cocok jadi comfort food di kala mood sedang turun karena sensasi pedasnya benar-benar nampol di lidah.

Tak hanya pedas, cilok goang juga menawarkan rasa gurih, segar, dan sedikit asam yang membuat rasanya semakin seimbang. Menariknya, semua bahan yang digunakan sangat mudah ditemukan dan proses membuatnya pun tidak ribet, sehingga cocok dipraktikkan di rumah.

Cilok sendiri merupakan jajanan khas Jawa Barat yang berbahan dasar tepung tapioka dan terigu, menghasilkan tekstur kenyal yang khas.

Pada versi goang jeletot, cilok disajikan dengan kuah pedas berbumbu cabai, bawang, kencur, serta daun jeruk yang aromatik. Sentuhan jeruk limau di akhir membuat kuah terasa lebih segar dan tidak sekadar pedas.

Dikutip dari @adhistyput, kunci kelezatan cilok goang terletak pada keseimbangan rasa antara pedas, gurih, dan segar. Takaran cabai pun dapat disesuaikan dengan tingkat toleransi pedas masing-masing.

 Inilah yang membuat hidangan ini fleksibel dinikmati oleh berbagai kalangan, baik pencinta pedas ekstrem maupun yang menyukai pedas ringan.

Selain cocok dijadikan camilan sore, cilok goang jeletot juga pas disajikan sebagai teman nonton atau sajian saat berkumpul bersama keluarga. Kuahnya yang hangat dan pedas membuat badan terasa lebih rileks, sementara cilok kenyal memberi sensasi makan yang memuaskan.

Editor: Hanny Suwindari
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