Resep Healthy Cilok Ayam, Jadi Camilan Kenyal Tinggi Protein yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com - Cilok menjadi salah satu camilan favorit yang tidak pernah lekang oleh waktu. Teksturnya yang kenyal dengan saus pedas gurih membuat banyak orang ketagihan.

Namun, kini kamu bisa menikmati versi yang lebih sehat dengan tambahan ayam sebagai sumber protein. Healthy cilok ayam ini cocok untuk kamu yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah.

Tren camilan sehat saat ini semakin berkembang, termasuk modifikasi makanan tradisional menjadi lebih bernutrisi.

Cilok yang biasanya berbahan dasar tepung kini dipadukan dengan ayam giling dan sayuran, sehingga menghasilkan rasa yang lebih kaya sekaligus kandungan gizi yang lebih seimbang.

Dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan, resep ini menghadirkan cilok dengan isian ayam yang gurih serta tambahan sayuran seperti wortel dan jamur kuping. “Healthy cilok ayam siap disantap,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Selain itu, saus cilok yang dibuat dari cabai dan bawang juga memberikan sensasi pedas yang menggugah selera.

Perpaduan bahan dalam resep ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh.

Ayam sebagai sumber protein membantu menjaga energi, sementara sayuran menambah serat yang baik untuk pencernaan.

Ditambah dengan penggunaan bumbu alami, camilan ini tetap lezat tanpa harus bergantung pada bahan instan.