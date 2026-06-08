Cari Camilan Murah Meriah di Malang? Ini 6 Spot Kuliner Cilok Enak yang Jadi Andalan Buat Temani Liburan

Rekomendasi kuliner camilan cilok enak di Malang (Magnific/Edgunn)
JawaPos.com - Mencari camilan murah meriah yang bikin nagih saat berkunjung ke Malang tentu bukan hal yang sulit dilakukan.
Salah satu jajanan legendaris yang bertransformasi menjadi hidangan istimewa di kota ini adalah cilok.
Variasi rasa yang menggoda berpadu sambal pedas dan kuah gurih menjadikannya buruan utama para pencinta kuliner.
Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (8/6), berikut enam rekomendasi kuliner cilok enak di Malang.
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1. Cilok pedas, teluk bayur gg 3B
Restoran di Jalan Teluk Bayur Nomor 45 RT 03 RW 07 Gang 3B Kelurahan Pandanwangi ini menawarkan kenyamanan rasa.
Tempat makan ini melayani pembelian langsung di lokasi maupun pemesanan secara online untuk kepraktisan kamu.
Kedai ini beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.
Khusus pada hari Sabtu tempat ini melayani pelanggan lebih lama yaitu dari jam 10.00 sampai 21.00 WIB.
2. Cilok daging barokah mak nyus
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