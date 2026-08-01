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Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.31 WIB

Pecinta Masakan Tradisional Wajib Coba, Ini Resep Sambal Tumpang yang Gurih dan Nikmat

Sambal Tumpang Tempe (Instagram @bunda_didi)

JawaPos.com – Indonesia memiliki banyak kuliner tradisional yang menyimpan cerita dan cita rasa khas dari setiap daerah. Salah satunya adalah sambal tumpang tempe, makanan khas Jawa Timur yang sangat populer, terutama di wilayah Kediri.

Berbeda dari sambal pada umumnya, sambal tumpang menggunakan tempe semangit atau tempe yang mengalami proses fermentasi lebih lama sebagai bahan utama. Proses tersebut menghasilkan aroma khas dan rasa gurih yang menjadi ciri utama hidangan ini.

Perpaduan tempe, santan, cabai, serta berbagai rempah membuat sambal tumpang memiliki rasa yang unik, yaitu gurih, pedas, dan sedikit harum khas masakan tradisional.

Dahulu, sambal tumpang sering menjadi menu sederhana yang hadir di meja makan keluarga. Biasanya hidangan ini disajikan bersama nasi hangat, sayur lodeh, urap, tahu, atau lauk pendamping lainnya.

Kini, Anda dapat menghadirkan kembali cita rasa khas rumahan tersebut dengan membuat sambal tumpang sendiri di rumah.

Berikut resep lengkap sambal tumpang tempe khas Kediri yang dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:

  • 200 gram tempe semangit (tempe yang sudah lama difermentasi)
  • 100 gram tempe segar
  • 500 ml santan encer
  • 100 ml santan kental
  • 3 lembar daun salam
  • 2 cm lengkuas, memarkan
  • Minyak goreng secukupnya

Bumbu Halus:

  • 6 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 8 buah cabai merah keriting
  • 5 buah cabai rawit merah atau sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan
  • 2 butir kemiri
  • 1 sendok teh kencur (opsional untuk aroma khas)
  • Garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya

Cara Membuat Sambal Tumpang Tempe:

  1. Haluskan seluruh bahan bumbu menggunakan ulekan atau blender hingga tercampur rata.
  2. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas hingga mengeluarkan aroma harum.
  3. Masukkan tempe semangit dan tempe segar yang telah dihancurkan. Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan tempe.
  4. Tuangkan santan encer, lalu masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar santan tidak pecah.
  5. Setelah kuah mulai mendidih, tambahkan santan kental dan masukkan bumbu tambahan seperti garam, gula, serta kaldu bubuk sesuai selera.
  6. Masak hingga kuah mengental, bumbu meresap, dan aroma khas sambal tumpang semakin terasa. Setelah matang, angkat dan sajikan.

Sambal tumpang tempe paling nikmat disantap dalam kondisi hangat bersama nasi putih, tahu goreng, tempe goreng, atau sayuran pendamping seperti lodeh dan urap.

Selain menawarkan rasa yang khas, hidangan ini juga membawa nuansa nostalgia tentang masakan rumah yang sederhana namun selalu dirindukan. Dengan bahan yang mudah ditemukan, sambal tumpang bisa menjadi pilihan menu tradisional yang lezat untuk keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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