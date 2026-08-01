Resep Sop Telur Puyuh, Menu Sehat dan Mudah untuk Makan Siang atau Malam

Sop Telur Puyuh (Instagram @berbagiresep/@evi_novrianty)

JawaPos.com – Jika ingin menyajikan menu berkuah yang berbeda dari biasanya, sop telur puyuh bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hidangan ini memadukan kuah bening yang gurih dengan aneka sayuran segar serta telur puyuh yang lembut, sehingga cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Selain rasanya yang lezat, sop telur puyuh juga mudah dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang banyak tersedia di dapur. Menu ini pas disajikan sebagai hidangan makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat.

Berikut resep lengkap sop telur puyuh yang praktis dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan 8–10 butir telur puyuh rebus, kupas kulitnya

2 buah wortel, iris tipis

1 buah kentang, potong dadu kecil

5 batang buncis, iris serong

1 batang daun bawang, iris tipis

1 batang seledri, iris halus

2 siung bawang putih, memarkan

½ sendok teh merica bubuk

1 liter air

1 sendok makan margarin

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya Cara Membuat Panaskan margarin dalam panci, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Tuangkan air, lalu masukkan wortel dan kentang. Rebus hingga kedua sayuran mulai empuk. Tambahkan telur puyuh rebus, buncis, daun bawang, dan seledri. Bumbui dengan garam, merica bubuk, dan kaldu bubuk sesuai selera. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Masak hingga seluruh sayuran matang sempurna dan kuah mendidih. Angkat, lalu sajikan sop telur puyuh selagi hangat bersama nasi putih. Tips agar Sop Telur Puyuh Semakin Lezat Goreng telur puyuh sebentar sebelum dimasukkan ke dalam kuah agar teksturnya lebih kenyal dan rasanya semakin gurih.

Gunakan api sedang saat merebus sayuran agar tidak terlalu lembek dan kandungan nutrisinya tetap terjaga.

Tambahkan sedikit bawang merah goreng saat penyajian untuk memberikan aroma yang lebih harum.

Jika ingin kuah lebih kaya rasa, gunakan kaldu ayam rumahan sebagai pengganti sebagian air. Kandungan Gizi Sop telur puyuh mengandung protein dari telur, vitamin dan serat dari sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Kombinasi bahan tersebut menjadikan hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian keluarga.