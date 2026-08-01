Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Kuah Santan Kental dan Harum Rempah, Begini Cara Membuat Soto Sapi yang Lezat

Soto Kuah Santan (Instagram @maybelin_ma)

JawaPos.com – Soto menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang memiliki banyak penggemar. Hampir setiap daerah memiliki versi soto dengan ciri khas masing-masing, mulai dari kuah bening yang ringan hingga kuah santan yang kaya rasa.

Berbeda dari soto bening, soto kuah santan menawarkan sensasi lebih gurih dengan tekstur kuah yang lembut dan aroma rempah yang kuat. Perpaduan santan, daging sapi, serta bumbu pilihan membuat hidangan ini cocok disantap saat makan siang maupun malam.

Tak perlu membeli di luar, soto kuah santan juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Berikut resep praktis soto kuah santan yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:

  • 500 gram daging sapi, direbus lalu disuwir
  • 500 ml santan cair
  • 1 liter air kaldu dari rebusan daging
  • 2 batang serai, memarkan
  • 3 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam
  • Garam, gula, dan penyedap secukupnya
  • Minyak goreng untuk menumis

Bumbu Halus:

  • 6 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 2 cm kunyit, dibakar sebentar
  • 2 cm jahe
  • 1 sendok teh ketumbar
  • Sedikit merica bubuk

Bahan Pelengkap:

  • Tauge yang sudah diseduh air panas
  • Kol iris tipis
  • Tomat iris
  • Telur rebus
  • Bawang goreng

Cara Membuat Soto Kuah Santan:

  1. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum serta matang.
  2. Masukkan daging sapi yang sudah disuwir. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging.
  3. Tuangkan air kaldu, kemudian masak hingga mendidih agar cita rasa kuah semakin kuat.
  4. Tambahkan santan cair secara perlahan sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah.
  5. Beri garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Masak hingga kuah sedikit mengental dan aroma rempah semakin terasa.
  6. Setelah matang, angkat dan sajikan soto dalam mangkuk bersama bahan pelengkap.

Agar rasa semakin nikmat, tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal sesuai selera. Perpaduan kuah santan yang gurih, daging sapi yang lembut, serta aroma rempah yang khas membuat soto ini menjadi hidangan yang sulit ditolak.

Soto kuah santan sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin atau sebagai menu spesial bersama keluarga. Selamat mencoba!

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Sop Telur Puyuh, Menu Sehat dan Mudah untuk Makan Siang atau Malam - Image
Kuliner

Resep Sop Telur Puyuh, Menu Sehat dan Mudah untuk Makan Siang atau Malam

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Resep Plecing Kangkung Khas Nusantara, Praktis, Murah, dan Kaya Rasa - Image
Kuliner

Resep Plecing Kangkung Khas Nusantara, Praktis, Murah, dan Kaya Rasa

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Resep Ayam Bumbu Ndeso Praktis, Lauk Nikmat yang Bikin Tambah Nasi Terus - Image
Kuliner

Resep Ayam Bumbu Ndeso Praktis, Lauk Nikmat yang Bikin Tambah Nasi Terus

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore