Kuah Santan Kental dan Harum Rempah, Begini Cara Membuat Soto Sapi yang Lezat

Soto Kuah Santan (Instagram @maybelin_ma)

JawaPos.com – Soto menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang memiliki banyak penggemar. Hampir setiap daerah memiliki versi soto dengan ciri khas masing-masing, mulai dari kuah bening yang ringan hingga kuah santan yang kaya rasa.

Berbeda dari soto bening, soto kuah santan menawarkan sensasi lebih gurih dengan tekstur kuah yang lembut dan aroma rempah yang kuat. Perpaduan santan, daging sapi, serta bumbu pilihan membuat hidangan ini cocok disantap saat makan siang maupun malam.

Tak perlu membeli di luar, soto kuah santan juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Berikut resep praktis soto kuah santan yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama: 500 gram daging sapi, direbus lalu disuwir

500 ml santan cair

1 liter air kaldu dari rebusan daging

2 batang serai, memarkan

3 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam

Garam, gula, dan penyedap secukupnya

Minyak goreng untuk menumis Bumbu Halus: 6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 butir kemiri

2 cm kunyit, dibakar sebentar

2 cm jahe

1 sendok teh ketumbar

Sedikit merica bubuk Bahan Pelengkap: Tauge yang sudah diseduh air panas

Kol iris tipis

Tomat iris

Telur rebus

Bawang goreng Cara Membuat Soto Kuah Santan: Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum serta matang. Masukkan daging sapi yang sudah disuwir. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging. Tuangkan air kaldu, kemudian masak hingga mendidih agar cita rasa kuah semakin kuat. Tambahkan santan cair secara perlahan sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah. Beri garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Masak hingga kuah sedikit mengental dan aroma rempah semakin terasa. Setelah matang, angkat dan sajikan soto dalam mangkuk bersama bahan pelengkap. Agar rasa semakin nikmat, tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal sesuai selera. Perpaduan kuah santan yang gurih, daging sapi yang lembut, serta aroma rempah yang khas membuat soto ini menjadi hidangan yang sulit ditolak.