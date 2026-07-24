Peran Penting Pencahayaan Membentuk Hunian Modern yang Nyaman

Pencahayaan berperan penting dalam menciptakan ruangan yang nyaman sekaligus mencerminkan gaya hidup penghuninya. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Besarnya permintaan masyarakat akan hunian yang modern, personal, dan fungsional, menempatkan faktor pencahayaan berperan penting dalam menciptakan ruangan yang nyaman sekaligus mencerminkan gaya hidup penghuninya.
Bahkan, menurut Global Consumer CEO Signify, Michael Kuhne, peran lampu sekarang ini sudah bergeser bukan lagi sekadar untuk pencahayaan. "Tetapi juga menciptakan suasana nyaman produktif dan sesuai dengan aktivitas," sebut Kuhne, saat pembukaan Philips Lighting Store di Surabaya, Rabu (22/7).
"Kini, bukan lagi masyarakat yang harus menyesuaikan aktivitasnya dengan pencahayaan. Melainkan pencahayaan yang perlu beradaptasi dengan cara masyarakat menjalani kesehariannya," sambung Kuhne. Makanya, konsumen saat ini pun bukan lagi sekadar membeli lampu.
Lebih dari itu, konsumen juga membutuhkan inspirasi dan pengalaman pencahayaan yang tepat untuk hunian tempat tinggalnya. Inspirasi dan pengalaman pencahayaan itu bisa didapatkan dari experience store dengan konsep baru yang baru kali pertama dibuka di Indonesia itu.
Dengan pencahayaan yang tepat, pemilik rumah bisa merasakan kenyamanan dalam setiap ruangan. Mulai dari bekerja, beristirahat, sampai berkumpul dan beristirahat bersama keluarga. "Konsumen pun mengharapkan pencahayaan yang mampu memberi nilai lebih dari sekadar penerangan," tutur Kuhne.
Di Philips Lighting Store, inspirasi dan pengalaman dalam bidang pencahayaan itu langsung disuguhkan dalam setiap ruangan. Mulai dari konsep pencahayaan untuk kamar tidur, dapur, ataupun ruang keluarga. Selain itu, konsumen juga bisa mengkonsultasikan kebutuhan pencahayaan huniannya kepada ahli di bidang tersebut.
Bukan hanya bagi pemilik hunian pribadi. Inspirasi dan pengalaman pencahayaan juga berguna bagi desainer interior, dan arsitek. "Kami ingin masyarakat lebih jeli terhadap kebutuhan pencahayaan di rumahnya sendiri," harap President Director Signify Indonesia Dedi Bagus Pramono. (*)
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