Resep Plecing Kangkung Khas Nusantara, Praktis, Murah, dan Kaya Rasa

Plecing Kangkung (Instagram @g4by.cute)

JawaPos.com – Plecing kangkung menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang tetap digemari hingga kini. Meski dibuat dari bahan-bahan sederhana, sajian ini menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan segar yang mampu menggugah selera makan.

Kelezatan plecing kangkung terletak pada sambalnya yang dibuat dari cabai, tomat, bawang, terasi, serta tambahan air perasan jeruk limau yang memberikan aroma segar khas. Hidangan ini cocok disajikan sebagai pelengkap makan siang, makan malam, atau teman berbagai lauk favorit.

Berikut resep plecing kangkung yang mudah dipraktikkan di rumah.