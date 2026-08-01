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Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Resep Plecing Kangkung Khas Nusantara, Praktis, Murah, dan Kaya Rasa

Plecing Kangkung (Instagram @g4by.cute)

JawaPos.com – Plecing kangkung menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang tetap digemari hingga kini. Meski dibuat dari bahan-bahan sederhana, sajian ini menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan segar yang mampu menggugah selera makan.

Kelezatan plecing kangkung terletak pada sambalnya yang dibuat dari cabai, tomat, bawang, terasi, serta tambahan air perasan jeruk limau yang memberikan aroma segar khas. Hidangan ini cocok disajikan sebagai pelengkap makan siang, makan malam, atau teman berbagai lauk favorit.

Berikut resep plecing kangkung yang mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 ikat kangkung
  • 1 buah tomat, potong-potong
  • 3 buah cabai rawit
  • 5 buah cabai merah keriting
  • 4 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • ½ sendok teh terasi bakar
  • ½ sendok teh gula merah
  • ½ sendok teh garam
  • 1 buah jeruk limau
  • Kacang goreng secukupnya (opsional)

Cara Membuat

  1. Cuci bersih kangkung, lalu petik bagian batang yang tua jika diperlukan.
  2. Rebus tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih hingga layu. Angkat lalu tiriskan.
  3. Haluskan bahan rebusan bersama terasi bakar, gula merah, dan garam hingga menjadi sambal yang lembut.
  4. Tambahkan air perasan jeruk limau, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  5. Rebus kangkung dalam air mendidih selama beberapa menit hingga matang, lalu segera angkat dan tiriskan agar warnanya tetap hijau segar.
  6. Tata kangkung di atas piring saji, kemudian siram dengan sambal plecing.
  7. Jika suka, taburkan kacang goreng di atasnya sebagai pelengkap sebelum disajikan.

Tips Membuat Plecing Kangkung Lebih Nikmat

  • Jangan merebus kangkung terlalu lama agar teksturnya tetap renyah dan warnanya hijau cerah.
  • Gunakan jeruk limau segar supaya aroma sambal lebih harum dan rasanya semakin segar.
  • Sesuaikan jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.
  • Terasi sebaiknya dibakar terlebih dahulu agar aromanya lebih kuat dan tidak langu.
  • Tambahkan sedikit air es setelah merebus kangkung jika ingin warna sayuran tetap segar.

Plecing kangkung merupakan pilihan menu yang praktis, ekonomis, sekaligus kaya nutrisi. Perpaduan kangkung rebus dengan sambal pedas segar bercita rasa jeruk limau menjadikannya hidangan sederhana yang mampu menambah selera makan, terutama saat disantap bersama nasi hangat dan lauk favorit.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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