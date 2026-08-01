Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.49 WIB

Banjir Cabai Tetap Lezat, Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nambah Nasi

Oseng Mercon Daging Sapi (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi menjadi salah satu hidangan yang sulit untuk ditolak.

Olahan khas dengan limpahan cabai rawit ini menawarkan sensasi pedas yang kuat, tetapi tetap menghadirkan rasa gurih dan nikmat di setiap suapan.

Perpaduan potongan daging sapi yang empuk dengan bumbu rempah yang kaya membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggugah selera, cara membuat oseng mercon daging sapi juga cukup mudah untuk dipraktikkan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng mercon daging sapi mulai dari bahan hingga cara pembuatannya.

Bahan-Bahan Oseng Mercon Daging Sapi

Bahan Utama:

  • 800 gram daging sapi (gunakan bagian yang memiliki campuran daging, lemak, dan otot), cuci bersih lalu potong kecil berbentuk dadu

Bumbu Aromatik untuk Merebus Daging:

  • 25 gram lengkuas, memarkan
  • 1 batang serai, memarkan
  • 4 lembar daun salam
  • 1 sendok teh garam

Bumbu yang Dihaluskan Kasar:

  • 150 gram bawang merah
  • 75 gram bawang putih
  • 125 gram cabai merah besar
  • 60 gram cabai keriting merah
  • 30 gram cabai rawit merah
  • 2 buah tomat merah

Bumbu Tambahan:

  • 2 sendok teh garam
  • 1 batang serai, memarkan
  • 5 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya
  • 2 sendok makan gula merah
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 100 gram cabai rawit merah utuh
  • 300 ml air kaldu rebusan daging

Cara Membuat Oseng Mercon Daging Sapi

  1. Rebus daging sapi terlebih dahulu bersama lengkuas, serai, daun salam, dan garam agar aroma amis berkurang. Masak hingga daging menjadi empuk, kemudian tiriskan. Jangan buang air rebusan karena akan digunakan sebagai kuah bumbu.
  2. Rebus seluruh bahan yang akan digiling kasar hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  3. Haluskan bahan-bahan tersebut secara kasar agar tekstur bumbu tetap terasa saat disantap.
  4. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu kasar hingga harum. Tambahkan garam, serai, daun jeruk, gula merah, gula pasir, merica bubuk, kaldu jamur, serta cabai rawit merah utuh. Masak hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar.
  5. Tuangkan air kaldu bekas rebusan daging ke dalam tumisan bumbu.
  6. Masukkan potongan daging sapi yang sudah direbus ke dalam bumbu, lalu aduk hingga tercampur rata.
  7. Masak menggunakan api kecil sampai kuah menyusut dan seluruh bumbu meresap sempurna ke dalam daging.

Oseng Mercon Sapi Siap Disajikan

Oseng mercon daging sapi siap dinikmati dengan nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu spesial untuk keluarga.

Bagi pencinta makanan pedas, resep ini bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba saat ingin menghadirkan masakan rumahan dengan cita rasa istimewa.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Mudah Dibuat, Ini Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Renyah dan Lezat - Image
Kuliner

Mudah Dibuat, Ini Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Renyah dan Lezat

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.18 WIB

Resep Ayam Goreng Kuning Simpel, Bumbunya Meresap Tanpa Proses Ungkep - Image
Kuliner

Resep Ayam Goreng Kuning Simpel, Bumbunya Meresap Tanpa Proses Ungkep

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.03 WIB

Nikmat dan Mudah Dibuat, Ini Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

Nikmat dan Mudah Dibuat, Ini Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Wajib Dicoba

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore