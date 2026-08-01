Banjir Cabai Tetap Lezat, Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nambah Nasi

Oseng Mercon Daging Sapi (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi menjadi salah satu hidangan yang sulit untuk ditolak.

Olahan khas dengan limpahan cabai rawit ini menawarkan sensasi pedas yang kuat, tetapi tetap menghadirkan rasa gurih dan nikmat di setiap suapan.

Perpaduan potongan daging sapi yang empuk dengan bumbu rempah yang kaya membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggugah selera, cara membuat oseng mercon daging sapi juga cukup mudah untuk dipraktikkan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng mercon daging sapi mulai dari bahan hingga cara pembuatannya.

Bahan-Bahan Oseng Mercon Daging Sapi Bahan Utama: 800 gram daging sapi (gunakan bagian yang memiliki campuran daging, lemak, dan otot), cuci bersih lalu potong kecil berbentuk dadu Bumbu Aromatik untuk Merebus Daging: 25 gram lengkuas, memarkan

1 batang serai, memarkan

4 lembar daun salam

1 sendok teh garam Bumbu yang Dihaluskan Kasar: 150 gram bawang merah

75 gram bawang putih

125 gram cabai merah besar

60 gram cabai keriting merah

30 gram cabai rawit merah

2 buah tomat merah Bumbu Tambahan: 2 sendok teh garam

1 batang serai, memarkan

5 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya

2 sendok makan gula merah

2 sendok teh gula pasir

2 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh kaldu jamur

100 gram cabai rawit merah utuh

300 ml air kaldu rebusan daging Cara Membuat Oseng Mercon Daging Sapi Rebus daging sapi terlebih dahulu bersama lengkuas, serai, daun salam, dan garam agar aroma amis berkurang. Masak hingga daging menjadi empuk, kemudian tiriskan. Jangan buang air rebusan karena akan digunakan sebagai kuah bumbu. Rebus seluruh bahan yang akan digiling kasar hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Haluskan bahan-bahan tersebut secara kasar agar tekstur bumbu tetap terasa saat disantap. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu kasar hingga harum. Tambahkan garam, serai, daun jeruk, gula merah, gula pasir, merica bubuk, kaldu jamur, serta cabai rawit merah utuh. Masak hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar. Tuangkan air kaldu bekas rebusan daging ke dalam tumisan bumbu. Masukkan potongan daging sapi yang sudah direbus ke dalam bumbu, lalu aduk hingga tercampur rata. Masak menggunakan api kecil sampai kuah menyusut dan seluruh bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Oseng Mercon Sapi Siap Disajikan Oseng mercon daging sapi siap dinikmati dengan nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu spesial untuk keluarga.