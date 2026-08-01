Mudah Dibuat, Ini Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Renyah dan Lezat

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Cumi menjadi salah satu jenis seafood yang banyak digemari karena memiliki tekstur kenyal dan rasa yang khas. Salah satu olahan yang mudah dibuat namun tetap menggugah selera adalah cumi goreng asam garam.

Perpaduan rasa gurih, sedikit asam segar, serta aroma bawang merah membuat hidangan ini memiliki cita rasa yang unik. Selain cocok disantap sebagai lauk harian, cumi goreng asam garam juga dapat menjadi menu spesial untuk keluarga.

Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi goreng asam garam yang praktis dan nikmat.