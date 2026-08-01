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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.18 WIB

Mudah Dibuat, Ini Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Renyah dan Lezat

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Cumi menjadi salah satu jenis seafood yang banyak digemari karena memiliki tekstur kenyal dan rasa yang khas. Salah satu olahan yang mudah dibuat namun tetap menggugah selera adalah cumi goreng asam garam.

Perpaduan rasa gurih, sedikit asam segar, serta aroma bawang merah membuat hidangan ini memiliki cita rasa yang unik. Selain cocok disantap sebagai lauk harian, cumi goreng asam garam juga dapat menjadi menu spesial untuk keluarga.

Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi goreng asam garam yang praktis dan nikmat.

Bahan-bahan

  • 500 gram cumi segar
  • 1 sendok makan asam jawa
  • 1 sendok teh garam
  • 1½ sendok teh MSG (opsional)
  • 10 siung bawang merah, iris
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Air hangat secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya
  • Tepung terigu secukupnya

Cara Membuat

  1. Bersihkan cumi terlebih dahulu dengan membuang tulang, tinta, dan bagian mata. Setelah itu, cuci cumi hingga benar-benar bersih.
  2. Masukkan bagian kepala cumi ke dalam badan cumi, kemudian sematkan menggunakan tusuk gigi agar tidak terlepas saat dimasak.
  3. Tambahkan perasan jeruk nipis ke dalam wadah berisi cumi. Aduk hingga rata, diamkan selama kurang lebih lima menit, lalu cuci kembali hingga bersih.
  4. Larutkan asam jawa menggunakan air hangat hingga membentuk pasta.
  5. Tuangkan larutan asam jawa ke dalam wadah berisi cumi. Tambahkan garam dan MSG, lalu aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  6. Diamkan cumi selama 15 hingga 30 menit agar bumbu meresap.
  7. Panaskan minyak dalam wajan. Tambahkan sedikit tepung terigu, kemudian masukkan cumi dan bawang merah yang telah diiris.
  8. Goreng cumi hingga matang dan berwarna kecokelatan.
  9. Angkat cumi goreng, lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  10. Sajikan cumi goreng asam garam bersama nasi putih hangat.

Cumi goreng asam garam memiliki perpaduan rasa gurih, asam, dan aroma bawang yang membuat selera makan semakin bertambah. Menu seafood ini cocok dinikmati kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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