Mudah Dibuat di Rumah, Ini Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com -- Bagi pencinta seafood, cumi goreng asam garam bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera. Hidangan ini memiliki cita rasa khas dengan perpaduan gurih, sedikit asam, serta aroma bumbu yang membuatnya semakin nikmat.
Tekstur cumi yang kenyal berpadu dengan bumbu asam garam yang sederhana mampu menciptakan rasa yang kaya. Tak heran jika menu ini sering menjadi favorit untuk disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.
Selain rasanya yang lezat, cara membuat cumi goreng asam garam juga cukup praktis. Bahan-bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan menu harian untuk keluarga.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuat olahan seafood sederhana namun tetap istimewa, resep ini bisa menjadi pilihan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi goreng asam garam yang gurih, praktis, dan menggugah selera.
Bahan-bahan untuk membuat cumi goreng asam garam:
· 500 gram cumi segar
· 1 sdm asam jawa
· 1 sdt garam
· 1 1/2 sdt MSG
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