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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.03 WIB

Resep Ayam Goreng Kuning Simpel, Bumbunya Meresap Tanpa Proses Ungkep

Resep Ayam Goreng Kuning yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Ayam goreng kuning menjadi salah satu hidangan favorit yang selalu menggugah selera. Perpaduan bumbu rempah, aroma kunyit yang khas, serta teksturnya yang gurih membuat menu ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan.

Umumnya ayam goreng kuning dimasak dengan cara diungkep agar bumbu meresap hingga ke dalam daging. Namun, ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan teknik marinasi tanpa proses ungkep. Meski lebih sederhana, hasilnya tetap empuk, berbumbu, dan nikmat disantap bersama nasi hangat.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam goreng kuning tanpa ungkep yang mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

Bahan utama

  • 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian

Bumbu marinasi

  • 3 sendok teh kunyit bubuk
  • 1½ sendok teh garam
  • 1 sendok teh MSG (opsional)
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh brown sugar atau gula merah
  • 5 sendok makan ketumbar, ditumbuk kasar
  • 5 siung bawang putih (sekitar 21 gram)
  • 7 siung bawang merah (sekitar 42 gram)
  • 1 buah cabai rawit (sekitar 2 gram)
  • Air secukupnya untuk menghaluskan bumbu
  • 6 sendok makan tepung tapioka
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan sedikit air menggunakan blender hingga lembut.
  2. Pindahkan bumbu halus ke dalam wadah, lalu tambahkan kunyit bubuk, garam, MSG jika digunakan, merica, brown sugar atau gula merah, serta ketumbar tumbuk. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  3. Masukkan potongan ayam ke dalam bumbu marinasi, lalu aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.
  4. Setelah proses marinasi selesai, tambahkan tepung tapioka ke dalam ayam, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata.
  5. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Goreng ayam hingga matang dan berwarna kuning keemasan.
  6. Angkat ayam yang telah matang, lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  7. Sajikan ayam goreng kuning selagi hangat.

Ayam goreng kuning tanpa ungkep ini semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat, sambal, lalapan segar, atau cocolan sambal favorit. Teknik marinasi membuat proses memasak menjadi lebih praktis tanpa mengurangi cita rasa gurih dan aroma rempah yang khas.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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