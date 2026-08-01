Resep Ayam Goreng Kuning Simpel, Bumbunya Meresap Tanpa Proses Ungkep

Resep Ayam Goreng Kuning yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Ayam goreng kuning menjadi salah satu hidangan favorit yang selalu menggugah selera. Perpaduan bumbu rempah, aroma kunyit yang khas, serta teksturnya yang gurih membuat menu ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan.

Umumnya ayam goreng kuning dimasak dengan cara diungkep agar bumbu meresap hingga ke dalam daging. Namun, ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan teknik marinasi tanpa proses ungkep. Meski lebih sederhana, hasilnya tetap empuk, berbumbu, dan nikmat disantap bersama nasi hangat.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam goreng kuning tanpa ungkep yang mudah dipraktikkan di rumah.