Ingin Masak Ayam Goreng Kuning Tanpa Ungkep? Simak Resep Praktis Ini

JawaPos.com - Ayam goreng kuning menjadi salah satu menu rumahan yang banyak digemari karena cita rasanya yang gurih serta aroma rempah yang khas. Perpaduan bumbu kuning membuat hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat untuk berbagai kesempatan.

Pada umumnya, ayam goreng kuning dimasak melalui proses ungkep agar bumbu meresap hingga ke dalam daging. Namun, ada cara yang lebih praktis tanpa tahap tersebut, tetapi tetap menghasilkan ayam yang empuk, berbumbu, dan lezat.

Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang digunakan juga sederhana dan mudah ditemukan di pasaran. Melansir kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam goreng kuning tanpa ungkep lengkap beserta bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng kuning:

· Ayam 1 ekor bagi 12

Bumbu:

· 3 sdt kunyit bubuk

· 1 1/2 sdt sdt

· 1 sdt MSG