Resep Cireng Krispi dengan Bumbu Rujak Ala Chef Devina Hermawan, Cocok Buat Camilan Keluarga

JawaPos.com - Jika kamu menyukai camilan seperti cireng, mungkin resep ala chef Devina Hermawan bisa dicoba di rumah.

Melalui YouTube @devinahermawan, chef Devina memberikan resep yang memudahkan orang-orang jika ingin membuat cireng di rumah.

Jika kamu penasaran dan ingin mencobanya, yuk intip lebih lanjut resep cireng krispi ala chef Devina Hermawan ini

Adonan biang (slurry):

1. 250 ml air

2. 5 sdm tepung tapioka

3. 2-3 siung bawang putih, halus

4. 1-2 batang daun bawang iris

5. 2 sdt kaldu / penyedap