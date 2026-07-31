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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.30 WIB

Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Resep Tumis Pare Teri Ini Cocok untuk Makan Siang

Resep Tumis Pare Pakai Teri yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Tumis Pare Pakai Teri yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com -- Pare merupakan salah satu sayuran yang memiliki cita rasa khas dengan sedikit rasa pahit. Meski begitu, jika diolah dengan teknik yang tepat, pare bisa menjadi hidangan lezat yang menggugah selera.

Salah satu olahan pare yang banyak disukai adalah tumis pare dengan tambahan ikan teri. Perpaduan rasa gurih dari teri, bumbu rempah, dan tekstur pare yang renyah membuat menu sederhana ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Agar rasa pahit pada pare berkurang, pare dapat direndam terlebih dahulu menggunakan garam sebelum dimasak. Cara ini membantu mengurangi getah penyebab rasa pahit tanpa menghilangkan cita rasa khasnya.

Berikut resep tumis pare pakai teri yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan:

  • 3 buah pare ukuran sedang
  • Ikan teri secukupnya
  • 6 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah
  • Cabai rawit sesuai selera
  • Terasi secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak goreng untuk menumis

Cara membuat tumis pare teri:

  1. Cuci pare hingga bersih, kemudian belah dan buang bagian bijinya. Iris pare tipis-tipis.
  2. Masukkan irisan pare ke dalam wadah, tambahkan garam, lalu remas perlahan hingga pare mengeluarkan air. Setelah itu bilas dengan air bersih dan tiriskan.
  3. Bersihkan ikan teri, lalu sisihkan.
  4. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan terasi hingga menjadi bumbu.
  5. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
  6. Masukkan ikan teri, lalu masak hingga teksturnya sedikit kering dan aromanya keluar.
  7. Tambahkan pare yang sudah dicuci bersih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  8. Beri sedikit air agar bumbu lebih meresap. Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera.
  9. Masak hingga air menyusut dan pare matang. Setelah itu angkat dan sajikan.

Tumis pare pakai teri siap dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam. Dengan bumbu sederhana, hidangan ini bisa menjadi lauk rumahan yang gurih, pedas, dan membuat selera makan meningkat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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