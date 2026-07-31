Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Resep Tumis Pare Teri Ini Cocok untuk Makan Siang

JawaPos.com -- Pare merupakan salah satu sayuran yang memiliki cita rasa khas dengan sedikit rasa pahit. Meski begitu, jika diolah dengan teknik yang tepat, pare bisa menjadi hidangan lezat yang menggugah selera.

Salah satu olahan pare yang banyak disukai adalah tumis pare dengan tambahan ikan teri. Perpaduan rasa gurih dari teri, bumbu rempah, dan tekstur pare yang renyah membuat menu sederhana ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Agar rasa pahit pada pare berkurang, pare dapat direndam terlebih dahulu menggunakan garam sebelum dimasak. Cara ini membantu mengurangi getah penyebab rasa pahit tanpa menghilangkan cita rasa khasnya.

Berikut resep tumis pare pakai teri yang mudah dibuat di rumah.