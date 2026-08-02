Resep Ayam Nanking Praktis, Hidangan Istimewa yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Ayam Nanking yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Ayam nanking merupakan salah satu sajian spesial ala restoran Chinese yang memiliki cita rasa gurih, asin, dan manis yang menggugah selera makan.
Perlu diketahui bahwa hidangan ayam nanking ini sangat cocok banget jadi menu makan malam istimewa atau sajian untuk keluarga tercinta.
Meskipun terdengar seperti masakan rumit, ternyata hidangan ayam nanking bisa dibuat dengan cara yang praktis dan bahan yang mudah ditemukan di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam nanking yang enak dan praktis.
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Bahan-bahan untuk membuat ayam nanking:
· 500 gram daging ayam paha
· 200 gram udang
· 1 sdm tepung maizena
· 1 sdm tepung tapioka
· 3 siung bawang putih
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