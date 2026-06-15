5 Rekomendasi Bakmi Ayam Kampung di Jakarta Barat, Kombinasi Kaldu Gurih dan Pangsit Rebus Lembut yang Bikin Nagih!

Ilustrasi bakmi ayam kampung/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Selain mie ayam Jakarta yang legendaris, anda juga wajib mencoba satu lagi kuliner mie yang tidak kalah populer, yaitu bakmi.
Bakmi yang sudah menjadi kuliner yang tak terpisahkan dari Kota Jakarta. Banyak penggemar bakmi dari berbagai kalangan yang bahkan rela antri sejak pagi hari untuk dijadikan sebagai menu sarapan
Salah satu varian yang paling populer adalah bakmi ayamkampung rebus, menu ini menggunakan ayam kampung yang direbus sampai benar-benar empuk, lalu disajikan dengan kaldu kuah yang kaya rasa.
Bagi pecinta bakmi, kawasan Jakarta Barat dikenal sebagai surga kuliner yang layak dikunjungi.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @ 10bestid pada (13/6) berikut ini adalah kedai bakmi paling recomended yang berada di kawasan Jakarta Barat.
Bakmi Apo
Bakmi Apo telah menjadi legenda di Jawa Barat. Perpaduan antara mie yang lembut dan kenyal, gurihnya bumbu minyak, ayam cincang, serta potongan babi kecap yang menambah kelezatan bakmi ini.
Tidak hanya menyajikan bakmi ayam dan bakso, di sini anda juga bisa memesan bihun ayam, kuetiau, serta Lo Cu Fan. lokasi bakmi apo terletak di Jl.Gajah Mada No.224, Jakarta Barat.
Bakmi Encim Anggur
Bakmi encim anggur menawarkan cita rasa otentik yang tidak pernah berubah. Topping bakmi di sini juga sangat beragam, mulai dari ayam rebus, daging cincang, pangsit rebus yang lembut, dan bahkan ada juga kulit ayam goreng krispi .
Bakmi Asui
Bakmi Asui di Jakarta Barat sudah buka sejak pukul 06.00 WIB, sehingga cocok menjadi menu sarapan anda. Bakmi Asui berlokasi di Jl. Tanjung Duren No. 337 B, Jakarta Barat.
Bakmi asui menyajikan bakmi ayam rebus dengan topping ayam yang lembut dan uritan yang melimpah. Menggunakan tipe bakmi karet, bakmi asui menyajikan tipe mie yang tebal dan sangat kenyal.
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