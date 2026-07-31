Resep Oseng Sawi Kornet, Lauk Praktis Gurih Pedas yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu rumahan yang praktis tetapi tetap lezat, Oseng Sawi Kornet bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan sawi putih yang manis alami dengan kornet yang gurih menghasilkan hidangan sederhana namun kaya rasa. Ditambah bumbu bawang dan cabai yang harum, menu ini dijamin bikin selera makan meningkat.

Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, resep ini hanya membutuhkan waktu singkat untuk memasaknya. Selain praktis, hidangan ini juga sudah memadukan sayuran dan protein dalam satu menu sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Sawi putih memiliki tekstur yang renyah dan rasa manis alami ketika dimasak. Saat dipadukan dengan kornet berbumbu gurih, hasilnya menjadi lauk yang sederhana tetapi sangat nikmat.

Resep ini juga cocok untuk Anda yang ingin memasak cepat karena seluruh prosesnya hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan.



Bahan-Bahan

300 gram kornet

300 gram sawi putih, potong-potong

8 siung bawang putih, cincang

8 siung bawang merah, iris

3 buah cabai rawit

3 buah cabai merah keriting

Daun bawang secukupnya, iris

50 ml air

Bumbu

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

1 sdt lada putih bubuk

1½ sdm kecap manis

1 sdt kecap asin

Cara Membuat Oseng Sawi Kornet

1. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan layu.

2. Masukkan Cabai

Tambahkan cabai rawit dan cabai merah keriting yang telah diiris.

Tumis hingga cabai mulai layu dan aromanya keluar.

3. Masak Kornet

Masukkan kornet ke dalam tumisan.

Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu dan sedikit berubah warna.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan kaldu jamur, gula, lada putih, kecap manis, dan kecap asin.

Aduk hingga seluruh bumbu melapisi kornet secara merata.

5. Masukkan Sawi Putih

Tambahkan potongan sawi putih, lalu aduk hingga mulai layu.

Tuangkan air, kemudian masak beberapa menit agar bumbu semakin meresap.

6. Penyajian

Masukkan irisan daun bawang menjelang matang.

Aduk sebentar, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Masukkan sawi putih di tahap akhir agar teksturnya tetap renyah dan tidak terlalu lembek. Gunakan api sedang saat menumis supaya bawang tidak mudah gosong dan aroma bumbu lebih keluar. Jika menggunakan kornet yang sudah cukup asin, cicipi terlebih dahulu sebelum menambahkan garam agar rasa tetap seimbang.

Oseng Sawi Kornet paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat dan kerupuk. Anda juga dapat menambahkan jamur, wortel, atau jagung muda agar hidangan semakin kaya nutrisi. Untuk pencinta pedas, jumlah cabai bisa ditambah sesuai selera atau disajikan bersama sambal bawang sebagai pelengkap.

Oseng Sawi Kornet menjadi salah satu menu rumahan yang praktis, ekonomis, dan kaya rasa. Perpaduan sawi putih yang segar dengan kornet gurih menciptakan hidangan sederhana yang cocok disajikan kapan saja.

Dengan proses memasak yang cepat dan bahan yang mudah didapat, resep ini layak menjadi salah satu menu andalan di rumah.