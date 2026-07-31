Mudah Dibuat di Rumah, Begini Resep Mochi Ubi yang Lumer dan Anti Gagal

Resep Camilan Mochi Ubi yang Enak

JawaPos.com – Mochi ubi menjadi salah satu camilan manis yang banyak disukai karena memiliki tampilan menarik dengan tekstur lembut dan rasa yang unik.

Berbeda dari mochi pada umumnya, varian ini menggunakan ubi sebagai bahan isian yang memberikan cita rasa alami serta aroma khas. Perpaduan kulit mochi yang kenyal dengan isian ubi yang manis membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.

Mochi ubi juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Proses pembuatannya tidak terlalu sulit, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba membuat camilan homemade.

Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep mochi ubi lembut yang bisa menjadi pilihan camilan praktis di rumah.