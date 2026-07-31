Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.08 WIB

Mudah Dibuat di Rumah, Begini Resep Mochi Ubi yang Lumer dan Anti Gagal

Resep Camilan Mochi Ubi yang Enak

JawaPos.com – Mochi ubi menjadi salah satu camilan manis yang banyak disukai karena memiliki tampilan menarik dengan tekstur lembut dan rasa yang unik.

Berbeda dari mochi pada umumnya, varian ini menggunakan ubi sebagai bahan isian yang memberikan cita rasa alami serta aroma khas. Perpaduan kulit mochi yang kenyal dengan isian ubi yang manis membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.

Mochi ubi juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Proses pembuatannya tidak terlalu sulit, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba membuat camilan homemade.

Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep mochi ubi lembut yang bisa menjadi pilihan camilan praktis di rumah.

Bahan Membuat Mochi Ubi

Bahan Kulit Mochi:

  • 120 gram tepung beras ketan
  • 10 gram tepung maizena
  • 30 gram gula pasir
  • ½ sendok teh vanila
  • 2 cubit garam
  • 180 gram susu cair
  • 20 gram mentega tawar

Bahan Isian Ubi:

  • 500 gram ubi yang sudah matang
  • ½ sendok makan susu kental manis
  • 2 sendok makan mentega tawar
  • 1 sendok teh susu cair (opsional)

Cara Membuat Mochi Ubi

  1. Kukus ubi hingga matang dan teksturnya menjadi empuk. Setelah matang, pindahkan ubi ke dalam wadah.
  2. Haluskan ubi menggunakan garpu hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.
  3. Tambahkan mentega tawar ke dalam ubi yang sudah dihaluskan, kemudian aduk sampai tercampur rata.
  4. Masukkan susu kental manis, susu cair, garam, dan vanila. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu, lalu sisihkan.
  5. Selanjutnya buat adonan kulit mochi dengan mencampurkan tepung beras ketan, tepung maizena, gula pasir, garam, dan vanila. Aduk hingga merata.
  6. Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai adonan tercampur sempurna. Setelah itu, saring adonan agar hasilnya lebih halus.
  7. Masukkan adonan ke dalam mangkuk, tutup menggunakan plastik wrap, lalu kukus selama kurang lebih 30 menit.
  8. Setelah matang, angkat adonan mochi dan tambahkan mentega tawar. Aduk hingga teksturnya menjadi lembut dan elastis.
  9. Olesi tangan dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Ambil isian ubi, kemudian bentuk menyerupai lonjong atau sesuai selera.
  10. Ambil adonan mochi, pipihkan perlahan, lalu letakkan isian ubi di tengahnya. Tutup rapat hingga seluruh bagian isian tertutup kulit mochi.
  11. Balurkan mochi ke dalam tepung ubi yang sudah dipanggang agar tidak lengket. Panggang tepung ubi terlebih dahulu pada suhu 150 derajat Celsius selama sekitar 5 menit.
  12. Setelah selesai, pindahkan mochi ubi ke dalam wadah dan camilan siap untuk dinikmati.

Mochi ubi homemade ini memiliki tekstur kenyal, lembut, serta rasa manis yang pas. Selain cocok menjadi camilan keluarga, resep ini juga bisa menjadi ide menarik untuk hidangan saat berkumpul bersama.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bikin Ketagihan! Tumis Nangka Muda Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga - Image
Kuliner

Bikin Ketagihan! Tumis Nangka Muda Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.54 WIB

Resep Mapo Tahu Sederhana, Comfort Food yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Resep Mapo Tahu Sederhana, Comfort Food yang Mudah Dibuat

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.22 WIB

Resep Praktis Sayur Asem Bumbu Ulek, Menu Sederhana yang Selalu Jadi Favorit - Image
Kuliner

Resep Praktis Sayur Asem Bumbu Ulek, Menu Sederhana yang Selalu Jadi Favorit

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore