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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.54 WIB

Bikin Ketagihan! Tumis Nangka Muda Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep Tumis Nangka Muda yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Nangka muda selama ini dikenal sebagai bahan utama berbagai masakan tradisional seperti gudeg dan sayur lodeh. Namun, ternyata buah yang masih muda ini juga bisa diolah menjadi menu tumisan yang sederhana tetapi tetap memiliki cita rasa lezat.

Tumis nangka muda menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menyajikan hidangan rumahan dengan bahan mudah ditemukan. Teksturnya yang lembut setelah dimasak berpadu dengan bumbu gurih dan aroma rempah sehingga menghasilkan lauk yang menggugah selera.

Selain praktis dibuat, hidangan ini juga cocok disajikan untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Tambahan teri dan cabai membuat rasa tumisan semakin kaya, mulai dari gurih, pedas, hingga sedikit aroma khas yang menggoda.

Dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis nangka muda ala rumahan yang mudah dibuat dan cocok disantap dengan nasi hangat.

Bahan-bahan Tumis Nangka Muda

  • 500 gram nangka muda
  • 12 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah besar
  • 5 buah cabai hijau besar
  • Cabai rawit merah secukupnya
  • Cabai rawit hijau secukupnya
  • Sedikit terasi
  • Saus tiram secukupnya
  • Teri secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Penyedap rasa sesuai selera

Cara Membuat Tumis Nangka Muda

  1. Rebus nangka muda terlebih dahulu hingga teksturnya menjadi empuk. Setelah matang, angkat lalu tiriskan dan sisihkan.
  2. Iris tipis bawang merah serta bawang putih. Setelah itu, potong cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau sesuai selera.
  3. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng teri hingga matang dan renyah. Angkat lalu sisihkan untuk digunakan kembali.
  4. Gunakan minyak bekas menggoreng teri untuk menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
  5. Tambahkan terasi, lalu masak hingga aromanya keluar dan tercampur rata dengan bumbu.
  6. Masukkan seluruh irisan cabai, kemudian tumis hingga cabai mulai layu dan mengeluarkan aroma sedap.
  7. Masukkan nangka muda yang sudah direbus. Aduk hingga seluruh bumbu melapisi nangka secara merata.
  8. Tuangkan sedikit air agar bumbu lebih mudah meresap ke dalam nangka muda.
  9. Tambahkan saus tiram, garam, gula, dan penyedap rasa. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna.
  10. Masukkan teri goreng, lalu aduk sebentar hingga menyatu dengan tumisan.
  11. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap, kemudian matikan api.
  12. Pindahkan tumis nangka muda ke dalam wadah dan sajikan selagi hangat.

Tumis nangka muda siap menjadi lauk sederhana yang kaya rasa. Dengan perpaduan tekstur lembut, bumbu gurih, rasa pedas dari cabai, serta aroma teri yang khas, menu ini bisa menjadi pilihan praktis untuk menemani nasi hangat di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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