Bikin Ketagihan! Tumis Nangka Muda Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep Tumis Nangka Muda yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Nangka muda selama ini dikenal sebagai bahan utama berbagai masakan tradisional seperti gudeg dan sayur lodeh. Namun, ternyata buah yang masih muda ini juga bisa diolah menjadi menu tumisan yang sederhana tetapi tetap memiliki cita rasa lezat.

Tumis nangka muda menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menyajikan hidangan rumahan dengan bahan mudah ditemukan. Teksturnya yang lembut setelah dimasak berpadu dengan bumbu gurih dan aroma rempah sehingga menghasilkan lauk yang menggugah selera.

Selain praktis dibuat, hidangan ini juga cocok disajikan untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Tambahan teri dan cabai membuat rasa tumisan semakin kaya, mulai dari gurih, pedas, hingga sedikit aroma khas yang menggoda.

Dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis nangka muda ala rumahan yang mudah dibuat dan cocok disantap dengan nasi hangat.