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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.12 WIB

Bikin Nasi Bertambah Terus, Ini Resep Oseng Pepaya Muda Pedas yang Mudah Dibuat

Resep Oseng Pepaya Muda yang Praktis - Image

Resep Oseng Pepaya Muda yang Praktis

JawaPos.com - Bingung mencari menu rumahan yang murah, mudah dibuat, tetapi tetap menggugah selera? Oseng pepaya muda pedas bisa menjadi pilihan tepat untuk melengkapi hidangan keluarga.

Olahan sayur ini menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dari kecap yang membuatnya semakin nikmat. Tekstur pepaya muda yang renyah berpadu dengan bumbu tumisan yang harum sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain memiliki cita rasa yang lezat, pepaya muda juga dikenal sebagai bahan makanan yang mengandung serat. Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep oseng pepaya muda pedas yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Oseng Pepaya Muda Pedas

  • 3 buah pepaya muda
  • 10 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih
  • 3 buah cabai keriting
  • 10 buah cabai rawit merah
  • 10 buah cabai rawit hijau
  • 1 ruas lengkuas
  • Kecap manis secukupnya
  • Saus tiram secukupnya
  • Garam dan penyedap rasa sesuai selera

Cara Membuat Oseng Pepaya Muda Pedas

1. Siapkan pepaya muda

Cuci bersih pepaya muda, lalu kupas dan potong kecil-kecil atau serut sesuai selera. Setelah itu, sisihkan dalam wadah.

2. Iris bumbu

Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Kemudian geprek lengkuas agar aromanya lebih keluar saat dimasak.

3. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, seluruh cabai, dan lengkuas.

Tumis hingga bumbu matang, layu, serta mengeluarkan aroma harum.

4. Masak pepaya muda

Masukkan pepaya muda yang sudah disiapkan ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Masak sampai pepaya muda mulai layu dan teksturnya sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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