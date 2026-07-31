Resep Pecak Ikan Nila Rumahan, Menu Sederhana dengan Cita Rasa Istimewa

JawaPos.com - Pecak ikan nila menjadi salah satu hidangan khas Sunda yang digemari karena memadukan ikan goreng renyah dengan sambal bercita rasa pedas, segar, dan kaya rempah. Menu tradisional ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat dan aneka lalapan.

Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, pecak ikan nila juga cukup mudah dibuat di rumah. Kunci kelezatannya terletak pada sambal pecak yang menggunakan bumbu segar dan disiram air panas sehingga menghasilkan rasa yang khas.

Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), resep pecak ikan nila ini juga sempat dibagikan oleh sejumlah kreator kuliner, salah satunya akun @ibu_bara. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan Utama 1 ekor ikan nila segar (sekitar 500 gram)

1 buah jeruk nipis

2 sendok makan bumbu ikan goreng siap pakai

Minyak goreng secukupnya

Air panas secukupnya Bahan Sambal Pecak 3 buah cabai merah keriting

9 buah cabai rawit merah (sesuaikan tingkat kepedasan)

5 siung bawang merah

½ buah tomat merah

1 ruas kencur

Sedikit terasi matang

Garam secukupnya

Penyedap rasa sesuai selera Cara Membuat 1. Marinasi Ikan Bersihkan ikan nila hingga benar-benar bersih. Lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan sedikit garam, kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Bilas kembali hingga bersih, lalu baluri dengan bumbu ikan goreng dan diamkan lagi selama 15 menit agar bumbu meresap.

2. Goreng Ikan Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, lalu goreng ikan hingga matang dan berwarna keemasan di kedua sisinya. Angkat dan tiriskan.

3. Siapkan Sambal Pecak Iris bawang merah, cabai, tomat, dan kencur. Tumis bawang merah sebentar hingga harum. Selanjutnya, ulek bawang merah bersama cabai, terasi, dan garam hingga agak halus. Masukkan tomat, lalu ulek kembali secara kasar. Siram dengan sedikit air panas, tambahkan perasan jeruk nipis, kemudian koreksi rasanya sesuai selera.

4. Penyajian Letakkan ikan goreng di atas piring saji, lalu siram dengan sambal pecak hingga merata. Tekan perlahan agar bumbu lebih meresap ke dalam ikan. Sajikan bersama nasi putih hangat, daun kemangi, kol, dan mentimun segar.