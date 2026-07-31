Resep Pecak Ikan Nila Rumahan, Menu Sederhana dengan Cita Rasa Istimewa

Pecak Ikan Nila (Instagram @sugiarkan4)
JawaPos.com - Pecak ikan nila menjadi salah satu hidangan khas Sunda yang digemari karena memadukan ikan goreng renyah dengan sambal bercita rasa pedas, segar, dan kaya rempah. Menu tradisional ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat dan aneka lalapan.
Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, pecak ikan nila juga cukup mudah dibuat di rumah. Kunci kelezatannya terletak pada sambal pecak yang menggunakan bumbu segar dan disiram air panas sehingga menghasilkan rasa yang khas.
Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), resep pecak ikan nila ini juga sempat dibagikan oleh sejumlah kreator kuliner, salah satunya akun @ibu_bara. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.
Bersihkan ikan nila hingga benar-benar bersih. Lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan sedikit garam, kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Bilas kembali hingga bersih, lalu baluri dengan bumbu ikan goreng dan diamkan lagi selama 15 menit agar bumbu meresap.
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, lalu goreng ikan hingga matang dan berwarna keemasan di kedua sisinya. Angkat dan tiriskan.
Iris bawang merah, cabai, tomat, dan kencur. Tumis bawang merah sebentar hingga harum. Selanjutnya, ulek bawang merah bersama cabai, terasi, dan garam hingga agak halus. Masukkan tomat, lalu ulek kembali secara kasar. Siram dengan sedikit air panas, tambahkan perasan jeruk nipis, kemudian koreksi rasanya sesuai selera.
Letakkan ikan goreng di atas piring saji, lalu siram dengan sambal pecak hingga merata. Tekan perlahan agar bumbu lebih meresap ke dalam ikan. Sajikan bersama nasi putih hangat, daun kemangi, kol, dan mentimun segar.
Sebagai informasi, pecak merupakan salah satu hidangan tradisional khas Sunda yang sering disajikan dalam acara keluarga maupun hajatan. Ciri khas masakan ini terletak pada sambalnya yang dibuat dari bumbu segar dan disiram air panas, bukan dimasak hingga matang seperti sambal pada umumnya. Teknik tersebut menghasilkan rasa pedas yang segar sekaligus mempertahankan aroma rempah yang kuat.
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