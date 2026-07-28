Bikin Nasi Cepat Abis! Resep Oseng Bawang Udang: Masakan Viral Tempo Dulu yang Praktis

Oseng Bawang Udang (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)





JawaPos.com - Tak perlu bahan mahal atau teknik rumit, cukup bawang dan udang yang dioseng sebentar, masakan ini dijamin menggugah selera.

Oseng bawang udang—menu rumahan tempo dulu—kembali hadir dengan cita rasa gurih yang khas berkat tambahan terasi. Apalagi dengan udang segar, rasa lezatnya semakin maksimal.

Di artikel kali ini, kami akan membagikan resep sederhana oseng bawang udang yang bisa Anda coba di rumah.

Yuk, simak bahan dan langkah-langkah membuatnya, seperti dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, Jumat (25/7).

Bahan-Bahan:

- 300 gr bawang merah (ukuran besar dibelah dua atau tiga, yang kecil dibiarkan utuh)

- 50 gr bawang putih (iris tipis)

- 70 gr cabe rawit merah (potong-potong, jumlah bisa disesuaikan selera)

- 1 btg bawang prei (iris serong)

- 1 btg serai (memarkan)

- 250 gr udang segar (kupas kulitnya, sisakan ekor)

- 2 sdt terasi udang

- 2 sdt kaldu jamur

- Garam secukupnya

- Minyak goreng secukupnya

Cara Memasak:

1. Goreng udang sebentar saja hingga warnanya berubah, lalu angkat dan tiriskan.

2. Panaskan minyak bekas menggoreng udang, tumis bawang putih hingga harum.

3. Masukkan cabe rawit dan serai, aduk hingga aromanya keluar.

4. Tambahkan bawang merah, tumis sebentar sampai layu.

5. Masukkan terasi dan kaldu jamur, aduk rata.

6. Tambahkan udang goreng dan irisan bawang prei, aduk kembali hingga semua tercampur rata.

7. Koreksi rasa. Tambahkan garam bila diperlukan.

8. Oseng bawang udang siap disajikan.

Masakan ini memang sederhana, tapi rasanya dijamin bikin ketagihan. Cocok disantap hangat bersama nasi putih. Selamat mencoba!