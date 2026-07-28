Gurih, Pedas, dan Wangi, Ini Resep Oseng Bawang Udang ala Rumahan

JawaPos.com – Jika sedang mencari lauk sederhana dengan cita rasa gurih dan aroma yang menggugah selera, oseng bawang udang bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan udang segar dengan bawang merah yang melimpah menghasilkan hidangan yang lezat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain rasanya yang nikmat, menu ini juga praktis dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama. Tak heran jika oseng bawang udang kerap menjadi menu andalan untuk makan siang maupun makan malam.