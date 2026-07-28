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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.03 WIB

Gurih, Pedas, dan Wangi, Ini Resep Oseng Bawang Udang ala Rumahan

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jika sedang mencari lauk sederhana dengan cita rasa gurih dan aroma yang menggugah selera, oseng bawang udang bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan udang segar dengan bawang merah yang melimpah menghasilkan hidangan yang lezat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain rasanya yang nikmat, menu ini juga praktis dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama. Tak heran jika oseng bawang udang kerap menjadi menu andalan untuk makan siang maupun makan malam.

Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng bawang udang beserta bahan dan cara membuatnya.

Bahan-bahan

  • 250 gram udang kupas segar.
  • 300 gram bawang merah, iris tipis.
  • 50 gram bawang putih, iris tipis.
  • 70 gram cabai rawit merah, iris serong.
  • 1 batang daun bawang, iris secukupnya.
  • 1 batang serai, memarkan.
  • 1½ sendok teh garam.
  • 2 sendok teh terasi udang.
  • 2 sendok teh kaldu jamur.
  • Minyak goreng secukupnya.

Cara membuat

  1. Bersihkan udang kupas, lalu tiriskan hingga tidak berair.
  2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Sisihkan masing-masing bahan.
  3. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan, kemudian goreng udang sebentar hingga berubah warna dan setengah matang. Angkat, lalu tiriskan.
  4. Gunakan sisa minyak untuk menumis bawang putih hingga harum.
  5. Masukkan cabai rawit dan serai yang telah dimemarkan, lalu tumis hingga aromanya keluar.
  6. Tambahkan irisan bawang merah, kemudian masak sambil diaduk hingga layu dan mulai berwarna keemasan.
  7. Masukkan garam, terasi udang, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  8. Masukkan kembali udang yang telah digoreng bersama irisan daun bawang. Aduk perlahan hingga bumbu melapisi seluruh bagian udang.
  9. Masak selama beberapa menit dengan api sedang hingga bumbu meresap, lalu angkat.
  10. Oseng bawang udang siap disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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