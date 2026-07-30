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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 06.06 WIB

Bikin Lahap Makan! Resep Sambal Terong Suwir dengan Sambal Medok dan Aroma Menggoda

Resep Sambal Terong Suwir yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Resep Sambal Terong Suwir yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Bagi pecinta makanan pedas, sambal selalu menjadi pelengkap yang mampu meningkatkan selera makan.

Salah satu olahan sederhana yang bisa dibuat dengan bahan ekonomis adalah sambal terong suwir. Hidangan ini menggabungkan tekstur lembut terong dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah.

Terong yang sudah dimasak kemudian disuwir dan dicampurkan bersama sambal ulek sehingga setiap bagian terasa penuh bumbu.

Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat, lauk rumahan lainnya, atau dijadikan pilihan hidangan praktis untuk keluarga.

Selain rasanya yang menggoda, cara membuat sambal terong suwir juga cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sambal terong suwir yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Sambal Terong Suwir

Bahan Utama:

  • 2 buah terong ungu
  • 2 buah terong hijau

Bahan Sambal:

  • 150 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • 40 gram cabai rawit merah
  • 60 gram cabai keriting merah
  • 40 gram cabai merah besar
  • 2 butir kemiri sangrai
  • 4 buah tomat merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh terasi udang matang
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat Sambal Terong Suwir

  1. Cuci terong hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu.
  2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng potongan terong hingga teksturnya matang dan lembut. Setelah itu angkat dan tiriskan.
  3. Untuk membuat sambal, goreng cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tomat hingga layu serta matang.
  4. Pindahkan semua bahan sambal yang sudah digoreng ke dalam cobek.
  5. Tambahkan garam, gula pasir, terasi udang, dan kaldu jamur. Ulek seluruh bahan hingga menghasilkan sambal dengan tekstur sesuai selera.
  6. Suwir terong goreng menggunakan tangan atau alat bantu, lalu masukkan ke dalam cobek berisi sambal.
  7. Aduk terong dan sambal hingga tercampur rata sehingga bumbu meresap ke seluruh bagian.
  8. Sambal terong suwir siap disajikan bersama nasi hangat.

Dengan bahan sederhana dan proses yang mudah, sambal terong suwir bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang murah, lezat, dan menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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