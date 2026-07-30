Bikin Lahap Makan! Resep Sambal Terong Suwir dengan Sambal Medok dan Aroma Menggoda

JawaPos.com - Bagi pecinta makanan pedas, sambal selalu menjadi pelengkap yang mampu meningkatkan selera makan.

Salah satu olahan sederhana yang bisa dibuat dengan bahan ekonomis adalah sambal terong suwir. Hidangan ini menggabungkan tekstur lembut terong dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah.

Terong yang sudah dimasak kemudian disuwir dan dicampurkan bersama sambal ulek sehingga setiap bagian terasa penuh bumbu.

Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat, lauk rumahan lainnya, atau dijadikan pilihan hidangan praktis untuk keluarga.

Selain rasanya yang menggoda, cara membuat sambal terong suwir juga cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sambal terong suwir yang bisa dibuat sendiri di rumah.