Cuma Pakai Terong dan Teri, Resep Oseng Sederhana Ini Dijamin Bikin Nasi Cepat Habis

JawaPos.com - Masakan lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau proses yang rumit.

Salah satu menu rumahan yang membuktikan hal tersebut adalah oseng terong teri. Dengan bahan utama yang sederhana, hidangan ini mampu menghadirkan rasa gurih, pedas, dan nikmat yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Perpaduan tekstur terong yang lembut dengan ikan teri yang renyah membuat menu ini memiliki cita rasa khas. Bahkan, meski hanya menggunakan dua bahan utama, oseng terong teri tetap mampu menjadi lauk favorit keluarga.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong teri yang mudah dibuat dan cocok untuk menu sehari-hari.

Bahan-Bahan Bahan utama: 500 gram terong hijau bulat atau bisa menggunakan terong ungu

125 gram ikan teri jengki, cuci bersih lalu tiriskan Bumbu iris: 120 gram bawang merah

50 gram bawang putih Bahan aromatik: 1 batang serai, memarkan

5 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daun

3 lembar daun salam Bumbu tambahan: 1,5 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir

2 sendok teh kaldu jamur

1 sendok makan saus tiram Bahan pelengkap: 20 gram cabai rawit merah

30 gram cabai keriting merah

20 gram cabai hijau

2 buah tomat merah Cara Membuat Oseng Terong Teri 1. Siapkan bahan utama Cuci terong hingga bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera.

Agar warna terong tetap segar dan tidak cepat berubah menjadi gelap, rendam potongan terong dalam air sebelum dimasak.

Sementara itu, goreng ikan teri hingga teksturnya kering dan matang. Pastikan tidak terlalu lama agar ikan teri tidak gosong. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

2. Tumis bumbu hingga harum Panaskan sedikit minyak dalam wajan.

Masukkan bawang putih terlebih dahulu dan tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, tambahkan bawang merah, serai, daun jeruk, dan daun salam.