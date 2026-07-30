Cuma Pakai Terong dan Teri, Resep Oseng Sederhana Ini Dijamin Bikin Nasi Cepat Habis

Oseng Terong Teri (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com - Masakan lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau proses yang rumit.
Salah satu menu rumahan yang membuktikan hal tersebut adalah oseng terong teri. Dengan bahan utama yang sederhana, hidangan ini mampu menghadirkan rasa gurih, pedas, dan nikmat yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Perpaduan tekstur terong yang lembut dengan ikan teri yang renyah membuat menu ini memiliki cita rasa khas. Bahkan, meski hanya menggunakan dua bahan utama, oseng terong teri tetap mampu menjadi lauk favorit keluarga.
Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong teri yang mudah dibuat dan cocok untuk menu sehari-hari.
Cuci terong hingga bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera.
Agar warna terong tetap segar dan tidak cepat berubah menjadi gelap, rendam potongan terong dalam air sebelum dimasak.
Sementara itu, goreng ikan teri hingga teksturnya kering dan matang. Pastikan tidak terlalu lama agar ikan teri tidak gosong. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan.
Masukkan bawang putih terlebih dahulu dan tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, tambahkan bawang merah, serai, daun jeruk, dan daun salam.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar.
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